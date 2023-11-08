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        Darende'de liselerarası Atatürk koşusu düzenlendi

        Malatya'nın Darende ilçesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı kapsamında liselerarası "Atatürk Koşusu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:36 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:37
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        Darende'de liselerarası Atatürk koşusu düzenlendi
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        Malatya'nın Darende ilçesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı kapsamında liselerarası "Atatürk Koşusu" düzenlendi.

        Darende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen koşuya, 7 liseden yaklaşık 40 öğrenci katıldı.

        İbrahimpaşa Mahallesi'nden başlayan koşu Kurtbağı Camii önünde sona erdi. Kızlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlenen koşuda, öğrenciler dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Yarışta Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Altındemir birinci olurken aynı liseden Aytekin İşleyen ikinci, Ahmet Altındemir üçüncü oldu. Kızlarda ise Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi öğrencisi Nurgül İlhan birinci, Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Azime Nur Kurnaz ikinci, Arefe Doğru ise üçüncü oldu.

        Öğrencilerin ödülleri ve hediyeleri 10 Kasım'daki etkinliklerde verilecek.

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