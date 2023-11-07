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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kalıcı çözüm noktasında Türkiye her türlü politikayı ortaya koymakta (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 21:08 Güncelleme: 07.11.2023 - 21:10
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kalıcı çözüm noktasında Türkiye her türlü politikayı ortaya koymakta (4)
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        'AĞIRBİRYÜKLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fikir Sofrası Platformu tarafından Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Yılmaz, kentin protokol üyeleri, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden katılan iş insanları, rektörler ve gazetecilerin de katıldığı programda konuştu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz; konuşmasında uzun zamandır Fikir Sofrası Platformu'nun bulunduğunu, deprem bölgesi Malatya'da düzenlenen toplantının da son derece anlamlı olduğunu vurgulayarak; ülkenin farklı yörelerinin ve kesimlerinin gönül birliğini de gösterdiğini söyledi. Yılmaz, devlet-millet, kamu-özel sektör birliğinin deprem bölgesi için önemli olduğunu belirterek, "Ağır bir yükle karşı karşıyayız. Sıradan bir deprem yaşamadık, tarihimizin en büyük doğal afetini yaşadık. Acil müdahale kısmını bitirdik asıl iş şimdi başlıyor. Bu bölgelerin rehabilitesi, kalıcı konutların inşası, altyapının tamir edilip daha iyi işler hale getirilmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın canlandırılması noktasında asıl iş şimdi başlıyor" dedi. 

        'BU SENE 255 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE BİR İHRACAT GÖRÜNÜYOR'

        Türkiye´nin son 20 yılda önemli bir performans gösterdiğini kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

        "Türkiye, dünya büyümesinden çok daha yüksek bir büyüme hızı ortaya koydu. Dünya geçtiğimiz 20 yılda ortalama yıllık 3,6 büyürken, Türkiye ekonomisi ortalama yüzde 5,4 büyümeyi başardı. Türkiye bunu başardı. Son 13 yıldır kesintisiz bir büyümemiz var. Çeyrek bazında da 12 çeyrektir kesintisiz bir büyüme içindeyiz. Bir taraftan da ihracatımızı artırıp, geliştiriyoruz. Bu sene 255 milyar doların üzerinde bir ihracat görünüyor. Daha da iyisi gelecekte başarılacak. İstihdamımız fena gitmiyor. kovidden sonra istihdamını en hızlı toparlayan ülke, Türkiye oldu. Şu anda 32 milyona yakın bir istihdamımız var."

        'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİN ÖNCELİĞİ FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAK

        Reel tarafta ülkenin iyi olduğunu ancak finansal tarafta sıkıntıların olduğunu dile getiren Yılmaz, "Enflasyonda dünya ortalamalarının oldukça üzerinde bir enflasyon sorunumuz var. Şu veya bu sebepten bunun getirdiği meydan okumalar, sıkıntılar var. Bunları da görüyor ve buna göre politikalarımızı önceliklendirmiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde bir taraftan bu reel büyüme performansımızı sürdürürken, istihdamı artırırken bir taraftan da fiyat istikrarını sağlamak istiyoruz. Önümüzdeki dönemin birinci önceliği bu fiyat istikrarı meselesi olacak. Fiyat istikrarını sağlarken diğer dengeleri de gözeterek yapmaya çalışıyoruz. Kademeli bir şekilde enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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