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        Tartıştığı 11 çocuğunun annesini tüfekle vurarak öldürdü

        MALATYA'daAbdürrahim Nazin (53), 11 çocuğun annesi eşi Ayten Nazin'i (51), tüfekle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:15 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:20
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        Tartıştığı 11 çocuğunun annesini tüfekle vurarak öldürdü
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        MALATYA'daAbdürrahim Nazin (53), 11 çocuğun annesi eşi Ayten Nazin'i (51), tüfekle vurarak öldürdü.

        Olay, öğle saatlerinde İskender Mahallesi'nde meydana geldi. Abdürrahim Nazin ile eşi Ayten Nazin arasında yaşadıkları 3 katlı apartmanın zemin katında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce Abdürrahim Nazin, evde bulunan tüfeği alıp, eşine ateş etti. Vücuduna saçmaların isabet ettiği Ayten Nazin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nazin, kurtarılamadı.

        Abdürrahim Nazin olayın ardından suç aleti tüfekle polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ayten Nazin'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

        Olay sonrası çiftin polis merkezine götürülen çocuklarının ifadesinde babaları ile annelerinin sürekli kavga ettiklerini söyledikleri belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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