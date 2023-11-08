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        Malatya'da bir kişi tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:44
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        Malatya'da bir kişi tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü.

        İskender Mahallesi Valide Sultan Sokak'taki bir apartmanda oturan A.N. (53) ile eşi Aytan N. (51) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.N, eşini tüfekle ateş ederek yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aytan A, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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