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        Malatya Ticaret Borsası

        Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 210 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:10 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:10
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        Malatya Ticaret Borsası
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        Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 210 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        1 No&#39;lu gün kurusu kayısı Kg 210,00 210,00
        Kuru kayısı Kg 151,47 151,47
        Badem (kabuklu) Kg 63,00 63,00
        Buğday Kg 6,51 6,51

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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