Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 210 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 1 No'lu gün kurusu kayısı Kg 210,00 210,00 Kuru kayısı Kg 151,47 151,47 Badem (kabuklu) Kg 63,00 63,00 Buğday Kg 6,51 6,51