Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Malatya'da depremzedeleri sosyal medya üzerinden konteyner satma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medyada sahte hesap açarak depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara ve Kilis'te 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı yakaladı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 10 kredi kartı, 2 cep telefonu, 2 sim kart, dizüstü bilgisayar ele geçirildi, 15 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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