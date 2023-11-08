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        Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

        Malatya'da depremzedeleri sosyal medya üzerinden konteyner satma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:12 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:20
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        Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
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        Malatya'da depremzedeleri sosyal medya üzerinden konteyner satma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medyada sahte hesap açarak depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ankara ve Kilis'te 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı yakaladı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 10 kredi kartı, 2 cep telefonu, 2 sim kart, dizüstü bilgisayar ele geçirildi, 15 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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