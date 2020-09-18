Hekimhan’da 11 saatte 28 deprem

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde dün geceden bugüne uzanan 11 saatte 28 adet irilik ufaklı deprem kaydedildi. Bu depremlerin en büyüğü ise gece yaşanan 4,1 ve bu sabah yaşanan 4,5 büyüklüğündeki depremler oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre Malatya’nın Hekimhan ilçesinde dün akşam saat 22.52’de 2,6 büyüklüğünde başlayan depremler bu gün saat 10:00’a kadar 28 irili ufaklı depremle sürdü. Gece boyu birçok depremin kaydedildiği bölgede en büyük depremler ise gece yarısı 03.41’de 4,1 ve bu sabah 09.54’de ise 4,5 olarak kayda geçti.

Yaşanan depremler Hekimhan ilçesi başta olmak üzere Malatya’nın genelinde hissedilirken, yapılan ilk incelemelerde herhangi bir hasarın söz konusu olmadığı bildirildi.

Hekimhanlılar, geceden beri sürekli sallandıklarını ifade ederek, “Bir yandan pandemi bir yandan depremler, çok tedirginiz. Ne yapacağımızı şaşırdık” dediler. Sürekli deprem olacak korkusuyla gece yatamadıklarını söyleyen Hekimhanlılar, son yaşanan 4, şiddetindeki depremin büyük olduğunu söylediler.

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