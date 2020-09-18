Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 1 (Maç Sonucu)

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Süper Lig'de 2. haftanın açılış karşılaşmasında Yeni Malatyaspor evinde Göztepe'yi konuk etti. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 11 sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

48. dakikada Cueva'nın ceza sahasına çevirdiği top kaleci İrfan Can'dan sekti, seken topa Fofana'nın yaptığı sert vuruş üstten auta çıktı.

53. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası solundan çektiği sert şut yan ağlarda kaldı.

58. dakikada Kerim Hafez'in ceza sahasının hemen önünden çektiği sert şut üst direği sıyırarak dışarı çıktı.

60. dakikada Göztepeli Berkan'ın orta şut karışımı vuruşu kaleye yönelirken Malatya kalecisi Herrera topu son anda kornere çeldi.

68. dakikada Lukoki'nin kullandığı köşe vuruşunda Umut Bulut'un kafayla yaptığı vuruş üstten auta gitti.

81. dakikada Göztepe'nin Tripic ile kullandığı tehlikeli köşe vuruşunda Yeni Malatyasporlu Acquah topu uzaklaştırdı.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Yeni Malatyaspor: Guido Herrera xx, Chebake xx, Ndayishimiye xx, Murat Akça xx, Karim Hafez xx, Acquah xx, Ahmed Ildız xx (Mustafa Eskihellaç dk. 90 ?), Fofana xx (Jody Lukoki dk. 61 x), Christian Cueva xx (Hadebe dk. 81 x), Adem Büyük xx, Umut Bulut xx (Zuqui dk. 81 x)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Berk Yıldız, Erkan Kaş, Jetmir Topalli, Doğukan Emeksiz

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Atınç Nukan xx, Alpaslan Öztürk xx, Berkan Emir xx, Yalçın Kayan x (Kubilay Sönmez dk. 46 x), Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Mossoro xx (Ndiaye dk. 71 x), Tripic xx (Burekovic dk. 88 ?), Ideye xx (Titi dk. 90+5 ?)

Yedekler: Balazs Megyeri, Gassama, Hakan Çinemre, Efe Binici, Ege Özkayımoğlu, Burak Süleyman

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Halil Akpunar (dk. 19) (Göztepe), Adem Büyük (dk. 29 pen.) (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: İrfan Can, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan (Göztepe), Chebake, Ahmet Ildız (Yeni Malatyaspor)

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