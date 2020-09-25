Üniversite şehir iş birliği ele alındı

Malatya İnönü Üniversitesi’nin 2016 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği kalite çalışmalarının ve üniversiteşehir iş birliğinin ele alındığı 2020 Yılı Paydaş toplantısı yapıldı.

Çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Malatya TSE İl Müdürü Erarslan Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Zafer, akademik personel temsilcisi olarak Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmaz, idari personel temsilcisi olarak Genel Sekreter Mustafa Gezer, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Birol Kılıçaslan ve Kalite Birim Sorumlusu Ali Kılıç, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden Bayram Uzun ve Levent Karadağ, Yeşilyurt Belediyesi’nden Tayfun Özcan, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’nden Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ahmet Budak, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Dr. Dilek Kırnık, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Akbulut, Malatya Teknokent Müdürü Doç. Dr. Fatih Kocamaz, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası kalite temsilcisi, Malatya Sonsöz Gazetesi’nden Vahap Kaygusuz ve Ebubekir Atilla, Malatya Gazeteciler Cemiyeti’nden Ali Aladağ, Mezun Derneği Temsilcisi Nezir Kızılkaya ve Öğrenci Temsilcisi Deniz Yücel katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay başkanlığında yapılan toplantıda, İnönü Üniversitesi’nin 2016 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği kalite çalışmalarıyla ilgili bir sunum yapıldı. Bu süreçte kalite çalışmalarına büyük önem verildiği belirtilerek, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 2017 yılı Dış Değerlendirme Sürecinin başarıyla tamamlandığı ve 2019 yılında ise TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin alındığı vurgulandı.

Toplantı, paydaş kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ile basın mensuplarının İnönü Üniversitesi hakkındaki görüş ve önerilerinin alınması ve ilerleyen süreçte yapılacak iş birliği planlarının değerlendirilmesiyle son buldu.

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