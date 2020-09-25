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Cumhur ittifakının önemine vurgu AK Partililerden MHP’ye ziyaret

İHA

Cumhur ittifakının önemine vurgu AK Partililerden MHP’ye ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte geçen hafta gerçekleştirilen il kongresi sonrası Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı görevine seçilen mevcut başkan Mesut Samanlı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Cumhur ittifakının önemine vurgu yapıldı.
Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, “AK Parti Malatya Milletvekilimiz Ahmet Çakır’a, Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci ve beraberindeki heyete bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz süreci sonrasında liderlerimizin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na illerimizde sadık kalma adına AK Parti ile sürekli istişare halinde olup, illerimize nasıl faydalı oluruz diye birlikte hareket ediyoruz. Şubat ayında atanmamızdan sonra geçtiğimiz hafta yaptığımız kongremizden dolayı da bugün AK Parti milletvekilimiz, belediye başkanımız ve ilçe başkanımız bizlere hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Kendilerine bu nazik ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah ilimiz ve ülkemiz için hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

“Cumhur ittifakı bizim için çok değerlidir”
Cumhur İttifakı’nın AK Parti için çok değerli olduğunu aktaran AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de, “Çok değerli AK Parti Malatya milletvekilimiz, belediye başkanımız ve ilçe teşkilatı olarak Cumhur İttifakı’nın Malatya temsilcileri olan İl Başkanı Mesut Samanlı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Başkanımız ile birlikte 2019 yerel seçimlerinde beraber çalışma imkanımız oldu. Mesut Samanlı başkanımız, Türkiye ve Malatya siyasetine katkı sağlayacağına ben canı yürekten inanıyorum. Cumhur ittifakı bizim için çok değerlidir. İnşallah bu birliktelik ülkenin birliği ve menfaati doğrultusunda daim olacak bir ittifak. Ben başkanımıza görevinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Ortak hedeflerimiz ülke, millet, bayrak ve ezandır”
Ortak hedeflerinin ülke, millet, bayrak ve ezan olduğunu altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şunları söyledi:
“Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mesut Samanlı ile daha öncesinde 2019 yılında seçim sürecinde kendisiyle bir çalışmamız oldu. Bu çalışma ile şükürler olsun ki 300 ile 350 bin nüfuslu ilçeler arasında Türkiye’de derece yapmış olduk. Bunda Mesut kardeşimin çok büyük emekleri var. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Bülent kardeşimizin il başkanlığını bırakmasından sonra o gün ki samimi ve gayretleri sonrasında MHP İl Başkanlığı görevi kendilerine verilmiş oldu. Bu süreç içerisinde de bu görevi layıkıyla yerine getirdi. Bizler de buna şahidiz. Geçen hafta kongrelerini gerçekleştirdiler. Bizler göreve devam etmesi gerektiğini her platformda dile getirdik. Başkanımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ile 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimiyle birlikte başlatılan yürüyüşümüz devam ediyor. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane güvencesidir. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin geleceğini tayin edecek, istiklalini ve istikbalini hem pekiştirip, hem perçinleyecek ruha sahiptir. Bizim ortak hedeflerimiz ülke, millet, bayrak ve ezandır. İnşallah bu birlikteliğimiz daim olur. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte de beraber çok güzel çalışmalara imza atacağız. Toplumun geleceğine yön verme adına, konumlandırma adına bundan sonraki süreçte Battalgazi’mizde genel olarak da Malatya’mızda millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesi ile ‘biz bu makamlara millete efendi olmaya değil, hizmetkar olamaya geldik.’ Cumhur İttifakı olarak ülkemize ve Malatya'ya hizmet için var gücümüzle çaba sarf diyoruz.”

“Cumhur ittifakı ile her zaman istişare içindeyiz”
Cumhur İttifakı ile her zaman istişare içinde olduklarının altını çizen AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Battalgazi Belediye başkanımız Osman Güder ve İlçe Teşkilat başkanımız Basri Kahveci ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi’ni ziyaret ediyoruz. Öncelikle kongrenizin ve üstlenmiş olduğunuz görevin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakının önemini ve Türkiye’ye kattığı faydaları herkes açık şekilde görmekte. Türkiye’yi baskı altına almak isteyen ve ekonomik anlamda çökertilmek isteyen, farklı terör örgütlerinin musallat edildiği bir ülkeyiz. Fakat güçlü Türkiye’miz her sorunun üstesinden tek tek geliyor. Bütün bunların karşısında Cumhur İttifakı ortaya çıktı. Cumhur ittifakının ortaya koyduğu enerji ile Türkiye’miz ciddi mesafeler kat ediyor. Geçmiş dönemde de Milliyetçi Hareket Partimiz ile sürekli diyalog halindeydik. Bugünde ülkemizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği, Malatya’daki yatırımlarımız için Milliyetçi Hareket Partisi ile her zaman istişare içindeyiz” diye konuştu.

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