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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder’den sorumlu belediyecilik vurgusu

İHA

Başkan Güder’den sorumlu belediyecilik vurgusu

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Fatih Avcı ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti.
Ağırlıklı olarak Malatya’nın sorunlarının konuşulduğu ziyarette açıklamada bulunan Başkan Güder, bölgelerarası kalkınma farklılıklarının giderilmesi noktasında Battalgazi Belediyesi olarak büyük bir çaba ortaya koyduklarını ve bu çalışmalarda da Sivil Toplum Örgütleri, Kurum ve Kuruluşlar ile Kanaat Önderleriyle sürekli istişarelerde bulunduklarının altını çizdi. Battalgazi Belediyesi’nin devam eden yatırımları ve özellikle kentsel dönüşüm konusunda Malatya’da bir ilke imza attığını vurgulayan MGTC Başkanı Avcı ise yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti.
“Başkanımız Battalgazi’de bayağı bir yol kat etti”
Başkan Güder’in mütevazi bir şekilde yatırımlarını Battalgazi ile buluşturduğunu aktaran MGTC Başkanı Fatih Avcı, “Bugün bizleri kabul eden Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediyesi son dönemde özellikle çok ciddi bir şekilde Malatya’nın değişen ve gelişen yüzünü bölgesinde ki hem artan nüfus yoğunluğu hem de depremden sonraki süreci hızlı bir şekilde adapte olarak, güzel hizmetlerde bulundu. Başkanımıza göreve ilk geldiğinde gerçekleştirmiş olduğumuz hayırlı olsun ziyaretinde başkanımız bize çılgın bir projeden bahsetmişti. Çevre yolunun altının kaderini değiştirme gibi iddialı bir söylemleri olmuştu. Bizde, başkanımıza bu işi 5 yıllık görev sürenizde bu kaderi değiştirirseniz tarihe geçersiniz demiştik. Şuan baktığımızda başkanımız epey bir yol kat ettiler. Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Gelincik Tepesindeki yerleşim yerinin ilerleyen zamanlarda sosyal alanlara dönüştürülmesi ile birlikte Battalgazi ilçesinin içinde yeni bir ilçe kuruluyor olması Malatya’mızın gelişimi açısından yine başka bir önem arz ediyor. Hem başkanımızın yapmış olduğu hizmetleri takdir etmek, hem istişarelerde bulunmak ve hem de pandemi sürecinde almış olduğu tedbirlerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Çalışmalarında bütün ekibiyle birlikte başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

“Sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz”
Battalgazi ilçesinde toplumlararası gelişmişlik farkını ortadan kaldıracak çalışmalara imza attıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanımıza ve yönetim kuruluna bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepimizin amacı Malatya’mıza yani bulunduğumuz bölgeye hizmet etmek. Gelişen dünyanın şartlarına ayak uydurma adına her birimizin ayrı ayrı sorumlulukları var. Bizde bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Başkanlık dönemimizden öncede siyasetin içerisinde olmamız ve bölgeyi tanımamız açısından bazı gözlemlerimiz olmuştu. Toplumlararası gelişmişlik farkının toplum üzerinde oluşturmuş olduğu bazı olumsuz etkiler oluyor. Yöneticilerin en asli görevi, bu oluşan olumsuzluğu giderme adına gerekli tüm çalışmaları yapmaktır. Bu anlamda Battalgazi Belediyesi olarak güzel bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızın hakkını sonuna kadar savunacağız”
Şehrin gelişmesi ve büyümesi adına insanların aklındaki çevre yolunu altındaki olumsuz düşünceyi düzeltmek gerektiğini dile getiren Başkan Güder, “Şehrin gelişmesi ve büyümesi adına çevre yolunu altı ile ilgili insanların aklındaki olumsuz düşünceyi düzeltmek gerekiyor. İlk günden itibaren çevre yolunun altını imarla dönüştürmemiz gerektiğini hep ifade etmiştik ve o aşamaya geldik. O Bölgeyi rehabilite etmek ve yaşanan olumsuzluklarda kurtarma adına çabamız gayretimiz devam ediyor. Derme Deresi projesi Malatya’nın en güzel yerlerinden olabilecek bir mekan. Bununla ilgili çalışmalarımızı devam ediyor. Örneğin Şehit Fevzi Mahallemizin dönüşüm konusu var. Bu bölgenin kaderini değiştirmek lazım. Bu tür yerlerdeki tek çözüm kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümü uyguladığınız zaman oradaki insanları en az mağdur ederek ya da etmeden konut sahibi yapmanız mümkün olabiliyor. Bakanlıklar ve Genel Müdürlükler nezdinde çalışmalar tam olarak netleşmediği için birçok insanımızda bilgi sahibi olmadan farklı konuşabiliyorlar. Bizde genelde gün içinde ya da bazı akşamlar Şehit Fevzi mahallemize giderek, vatandaşlarımızla konuşuyoruz. Daha önceden bu dönüşümü istemeyen çoğu vatandaşımız şimdi ise değer tespitleri biraz iyi olursa buna katkıda bulunacaklarını ifade ediyorlar. Sıcak bakıyorlar. Ekonomik olarak en az gelişmiş bölgemizden bir bölgemiz orası. Onların hakkını biz sonuna kadar savunacağız. Vatandaşlarımızı üzecek her hangi bir eylemin içerisine olmayacağız. Amacımız ilk günden itibaren orada yaşam standardını, yaşam kalitesini ve ekonomik düzeyi düzeltmek adına çaba veriyoruz. Bizde aynı yerlerden gelen insanlarız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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