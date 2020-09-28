Başkan Çınar’dan dini hassasiyet vurgusu

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, Yüce Allah’ın ilahi mektubu, Peygamber Efendimizin en önemli emaneti olan Kuranı Kerim’in eşsiz zenginliğiyle büyütürsek, huzurlu, mutlu ve güzel bir geleceği hep birlikte inşa ederiz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar ve Yeşilyurt İlçe Müftüsü Mehmet Şirin Ayral, 20202021 EğitimÖğretim Dönemi faaliyetlerine başlayan Ahmediye Cami Kuran Kursunun açılışını gerçekleştirdi.



Hijyen tedbirleri üst seviyede alındı

170 öğrencinin kayıt yaptırdığı Kuran Kursunda pandemi kuralları nedeniyle sabah ve öğlen olmak üzere iki ayrı gruplar halinde gerçekleşen dersler için sınıflara en fazla 9 öğrenci alınıyor. 4 ile 6 yaş arası çocuklara yönelik verilen eğitimlerde; Kur'an okuma, âdâbı muaşeret, nezâket kuralları ve değerler eğitimi gibi alanlarda programlar düzenleniyor.



“Kuranı Kerim bizi biz yapan değerlerin beslendiği en önemli kaynaktır”

Sosyal mesafe kuralları altında gerçekleşen açılış programında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kuranı Kerim’in aile, sosyal ve toplumsal tüm değerlerin beslendiği en önemli kaynak olduğunu ifade ederken, çocukların da gönüllerine Allah inancı ve peygamber sevgisi nakşedilerek büyütülmesinin toplumsal huzur ve kardeşlik bakımından önemli olduğunu söyledi.

İl ve İlçe Müftülüğüyle işbirliği halinde hayata geçen Kuran Kursu ve Erdem Okulları gibi çocukların gelecek hayatlarına katkı sunacak eğitim hizmetlerini yaygınlaştırdıklarını ifade eden Başkan Çınar, ‘Yeşeren Umutlar’ projesi adı altında yürütülün projelere tefrişat ve tadilat gibi alanlarda destek verdiklerini söyledi.



“Sağlıklı nesiller yetiştirip geleceğimizi garanti altına almalıyız”

Çocukların dini, milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetiştirilmesinin ülkenin geleceği açısından da önem teşkil ettiğini belirten Çınar, “Kuran kursumuzda verilen eğitim ile milli ve manevi değerlerine sahip örnek bir neslin yetişmesine olanak sağlanacaktır. İl ve İlçe Müftülüğümüze birlikte ‘Yeşeren Umutlar’ projeleri kapsamında hayata geçirdiğimiz Kuran Kursu başta olmak üzere Erdem Okulları gibi eğitim alanlarımızın çoğalması adına elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemiz ve dünyamız çok zor bir süreçten geçiyor, bu yaşanılanları göz önünde bulundurup çok sıkı tedbirlerin alınması gerekiyor. Projemizin paydaşlarıyla yaptığımız görüşmelerde KuranKurslarımızda gereken önlemler alındı, sınıflarda sadece 9 öğrencimiz bulunuyor, eğitimler ise haftanın belirli günlerinde yüz yüze şeklinde yapılıyor. Öğrenci sayısının az olması, temizlik, maske ve mesafe kurallarının daha rahat bir şekilde uygulanmasına neden oluyor. Kurslarımızda çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli şartlarda eğitim alması adına elimizden gelen desteği veriyoruz. Ne kadar sağlıklı nesiller yetiştirirsek bu ülkeyi o kadar garanti altına almış oluruz. Kuran kursumuzda temel dini bilgilerin yanı sıra ahlaki ve görgü kurallarına yönelik çok faydalı eğitimler veriliyor. Topluma ve ülkesine faydalı bireyler yetiştirmek maksadıyla kapılarını yeniden açan kurslarımızda çocuklarımızın geleceğe doğru ve düzgün bir şekilde hazırlanması sağlanıyor. Bu güzel organizasyonu Kaymakamlığımız, Belediyemiz, İl ve İlçe Müftülüğümüz ve Halk Eğitim Merkeziyle ortaklaşa yürütüyoruz, kayıtlarımız 7 Ekim’e kadar devam edecektir. Ailelerimizin çocuklarını kurslarımıza göndermelerini bekliyoruz, ne kadar çok sayıda çocuğumuza bu eğitimleri verirsek ülkemizin geleceği o kadar güzel ve aydınlık olacaktır. Çocuklarımızı erken yaşlarda dini ve kültürel değerlerini bilen, ailesine ve çevresine saygılı, vatanını, milletini ve bayrağını seven bir anlayışla büyütmemiz gerekiyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak ‘Yeşeren Umutlar’ projesi kapsamında destek verdiğimiz Kuran Kurslarımızın yanı sıra ilçe genelindeki Erdem Okullarımız, Millet Kıraathanelerimiz, Kitap Kafelerimiz, Kültür ve Sanat Merkezlerimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesine katkı sunacak çalışmalarımızı büyüterek devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar ise, "Bugün çok mutluyuz, çünkü bütün Kuran kurslarımız temizlik, maske ve mesafe kuralları altında çocuklarımız ve gençlerimizle bugün buluşuyor. 20202021 EğitimÖğretim döneminin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Çocuklarla yakından ilgilenip sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, korona virüs salgınından uzak durmak adına maske dağıtımı yaptı.

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