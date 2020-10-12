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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’nın her köşesi asfalt olacak

İHA

Malatya’nın her köşesi asfalt olacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesi tarafından Kuyulu Mahallesi’nde asfalt çalışmaları tamamlandı. Biten çalışmaları kontrol eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Malatya’nın her köşesinin şantiyeye çevrildiğini belirttiler.
Malatya’nın en ücra noktalarına kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfalt ve alt yapı çalışmaları sürüyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da çalışmaların devam ettiği ve tamamlandığı yerleşim birimlerinde incelemelerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a Kuyulu Mahallesi ziyaretinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ve daire başkanları da eşlik etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi’nin Kuyulu Mahallesi ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten mahalle muhtarı Seydi Kılıç, 3 4 senedir yapılmayan yolların Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından yapıldığını belirterek yapılan hizmetler için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür etti.
Gürkan, “ Malatya’nın 85 Noktasında Asfalt Şantiyemiz Var “
Alt Yapı ve Üst Yapı çalışmalarının Malatya’nın her noktasında yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Sayın Bakanımız ile birlikte Kuyulu Mahallemizi ziyaret ettik. Muhtarımız ve mahalle sakinlerimize bizi sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederiz. Belediyemizin Yol ve Asfalt Daire Başkanlığı Malatya’mızın her köşesinde, her noktasında yoğun bir çalışma içerisinde. Bugün için sadece on merkeze gittik ve buraların yolları bitmiş, yenileri başlamış ve alt yapısı başlamış. Malatya’nın 85 noktasında şuanda asfalt şantiyemiz var. Kuyulu mahallemizin de yollarını sıcak asfalt yaptık. Yaptığımız bu hizmetin Kuyulu mahalle sakinlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Daha önce belirttiğimiz gibi iki yıl içerisinde Malatya’nın her köşesi asfalt olacak, Büyükşehir Belediyemize ait asfaltsız hiçbir yerleşim yeri kalmayacak. Ayrıca susuz, kanalizasyonsuz ve atık suların akarsulara karıştığı bir durum söz konusu olmayacak. Bu anlamda da şuanda 12 adet arıtma tesisi ihalesi yapıldı. Batı kolektörünün de ihalesi yapıldı. Diğer alt yapı çalışmalarımızda bütün Malatya’da devam ediyor. Bu çalışmaların Malatya’mıza, ülkemize ve bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Tüfenkçi, “Dönüşüme Büyükşehir ile Daha da Hız Vereceğiz”
Malatya’nın yaşadığı değişim ve dönüşümün Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla daha da hızlanacağını belirten AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ise açıklamasında, “ Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız, arkadaşlarımız ve muhtarlarımız ile beraber Kuyulu mahallemizdeyiz. Kuyulu, Malatya’mızın gelişen, büyüyen ve değişen mahallelerimizden birisi. Malatya Büyükşehir Belediyemizin özellikle ana koridorları ve ulaşım akslarını asfaltlayarak bu gelişime ve değişime büyük bir katkı sunduğuna şahit olduk. Ayrıca Başkanımızın ifade ettiği gibi MASKİ’de burada yeni bir içme suyu projesi çalışması var. İnanıyorum ki Malatya’mız bu değişim ve dönüşüme Büyükşehir ile beraber daha da hız verecek. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere Yol ve Asfalt Daire Başkanımız Mehmet Mert’e teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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