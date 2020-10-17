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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düğünler eğlenceler yasaklanınca ekmeğini sokaktan çıkarıyorlar

İHA

Düğünler eğlenceler yasaklanınca ekmeğini sokaktan çıkarıyorlar

Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle düğünlerde müzikli eğlencelerin yasaklanması nedeniyle iş yapamayan çalgıcı ve müzisyenlerin birçoğu, kentin işlek meydanlarında verdikleri mini konserler ile ekmek parasını kazanmaya çalışıyor.
Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında düğünlerde müzik ve eğlencelerin kısıtlanması ile bu sektörde çalışan müzisyenlerde de zor günler yaşıyor. 6 yıldır Malatya’da sokak müzisyenliği yapan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Oğuzhan Özkaya, zaman zaman gittikleri düğün eğlencelerinin korona virüs nedeniyle iptal edilmesi ile işlerinde de azalma olduğunu söyledi.
İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojileri 4’ncü sınıf öğrencisi ola Oğuzhan Özkaya, eğitiminin yanı sıra sokak müzisyenliği ile eğitim harcamalarını sağladığını belirtti. Müziğe küçük yaşta ilgi duymaya başladığını ve klarnet çalarak sokaklarda müzik yaptığını ifade eden Özkaya, “Sokak Müzisyenliğini İstanbul’da gördüm ve neden Malatya’da olmasın diye düşündüm ve 6 yıldır Malatya’da sokak müziği yapıyorum” ifadelerini kullandı.
Bazı günler müzikleri grup arkadaşları ile yaptığını belirten Özkaya, “Sokak sanatçılığı yaparak harçlıklarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Vatandaşlardan bizlere iş teklifi de geliyor. Gelini evden çıkarma ve düğün gibi işler yapıyoruz. Müzik yaparken evlilik teklifinde bulunan çiftler oluyor. Bu da güzel bir anı aslında” şeklinde konuştu.
Yeni tip korona virüsün kendiişlerini de etkilediğine dikkat çeken Özkaya, “Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgınıyla ülkemiz de mücadele ediyor. Her sektörü vurduğu gibi sokak sanatçılarını ve düğün sektörünü de etkiledi. Pandemi den dolayı çok zor duruma düştük. Çünkü, vatandaş virüsten dolayı fazla dışarı çıkmıyor. Dolayısıyla caddede müzik yaparken geçen insan sayısı az. Yani bize para veren de azalmış oldu. Ben öğrenci olarak kredi almadan eğitimimi sürdürüyorum. Sokakta müzik yaparak geçinmeye çalışıyorum” dedi.
“Genç kardeşlerimiz eğitimlerine devam etsinler”
Müzisyen Özkaya, sanat sever gençlere de öneriler de bulunarak “Genç kardeşlerimiz müzik yapmaya devam etsinler. Ama eğitimleri aksatmadan yürütsünler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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