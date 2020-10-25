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Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından

DHA

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-Süper Lig'in 6'ncı haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Gençlerbirliği'nin teknik sorumlusu Mete Işık, Yeni Malatyaspor´un kaydettiği iki golde de hatalı olduklarını söyledi. Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maça iyi hazırlandıklarını ifade eden Işık, "Herkes 'iyi hazırlandık' der de biz Malatyaspor'un analizini iyi yapmıştık" dedi. 
Işık, Yeni Malatyaspor'un golleri defansın arkasına atılan toplardan bulduğunu belirterek, "Ölü toplarda defansın arkasına atılan toplarda gerekli önlemi aldık ve çok pozisyon vermedik. Ölü toplarda da futbolcu arkadaşlarımıza gerekli görevleri vermiştik. Bütün hafta çalıştık ama futbol hatalar oyunu, o gollerde hatalıyız. İki golde de hata yaptık ve gol yedik" dedi.
1-0 öne geçtikten sonra yenilmemeleri gerektiğini ifade eden Işık, "Malatyaspor'u kutluyorum. İyi çalışıyoruz ama demek ki çalıştığımız yeterli değil. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Bundan sonraki maçlara bakacağız" diye konuştu.
HAMZAOĞLU: İYİ BİR GALİBİYET VE 3 PUAN ALDIK
Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği karşısında iyi bir galibiyet ve 3 puan aldıklarını kaydederek, "Aşağılardan yukarıya biraz çıkmamız gerekiyordu. Bir kaç hafta sonra bay takımı olacağız ve puansız geçeceğiz. Dolayısıyla o puansız geçtiğimiz haftada aşağılarda olmamak önemli moral açısından" dedi.
Hamzaoğlu, rakibin kendilerine önlemler alarak maça başladığını belirterek, şunları söyledi: 
"Biraz önde başladık maçın başında belki biz iyi gibi görünüyorduk fakat ilk gölü biz yedik. Daha sonra rakibimiz bizden daha iyi oynamaya başladı. Daha iyi pas yapmaya başladılar. Oyunu oturtuncaya kadar epey zaman geçti. Yine de oyunun tamamında iyi bir futbol oymadığımızı söyleyemeyeceğim. Hala eksiklerimiz var. Hem pandeminden dolayı antrenmansız kalan arkadaşlarımız, hem de geç katılan arkadaşlarımız... Yavaş yavaş hem bir oyun planı hem de oyuncu kadrosunu oluşturmak için çalışıyoruz. Hepsini bir arada yürütürken, bu arada da maç kazanmaya çalışıyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Maç sonu açıklamalar
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-10-25 17:01:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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