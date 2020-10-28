Eroini peynir bidonları içine saklamışlar

Malatya’da, yolcu minibüsünde yapılan aramada peynir bidonları içine saklanmış vaziyette 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yapılan çalışma sonucunda, Malatya Elazığ karayolu yol uygulama noktasında batı illerine giden yolcu minibüsünde yapılan aramada peynir bidonları içine saklanmış vaziyette 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak; M.İ ve F.K isimli şahıslar yakalanarak TCK 188 suçundan işlem yapıldı.

Zanlıların adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

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