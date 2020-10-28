Başkan Han’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Baro Başkanı Enver Han, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın çetin bir mücadelenin ardından kazanılmış ve Türk milletine armağan edilen en büyük hediyelerden birisi olduğunu ifade ederek “Cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yıldönümünü Milletçe gurur ve coşku içerisinde kutluyoruz. 97 yıl önce yaşananlar, bizlere bugünümüzü armağan edenlerin zaferidir” dedi.

Şehitlerin acıları ile kahraman gazilerin fedakarlıklarını yüreklerinde hissettiklerini ifade eden Han, “Bu kahramanlıkların neticesi olarak Türkiye Cumhuriyeti`nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak ilelebet yaşayacağını biliyoruz. Ulu Önder Atatürk‘ün önderliğinde büyük Türk Milleti‘nin kanı, canı pahasına kurulan Cumhuriyet‘in, tüm değerleriyle sonsuza değin yaşatılması herkesin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur” ifadelerine yer verdi.

Bugün Cumhuriyet için ortak değerlerin etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme ile milli birlik ve beraberliğin gösterilmesi günü olduğunu vurgulayan Han, açıklamasında, "Bugün, bizi millet yapan yüksek değerlerimizin daha gür sesle yüceltileceği, geçmişte olduğu gibi tek yürek olarak haykırılacağı, el ele, gönül gönüle geleceğe daha bir güvenle bakılacağı gündür. Yurdumuzun her köşesinde, hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma hakkının sorgulanmadığı, herkesin yargıya yürekten güvendiği, kadınerkek eşitliğinin sağlanarak, toplumun temel yapısının sağlamlaştırıldığı, eğitim ve sağlıkta, sosyal devlet ilkesi ile yurttaşların insan onuruna uygun yaşamalarının sağlandığı bir yönetim biçiminin tarifidir aslında. Ülkemizin, çatışmalı bir Ortadoğu coğrafyasında, bugüne dek güneş gibi parlamasının tek sebebi, laik bir hukuk devleti olma temelinde yükselen bir cumhuriyet olmasıdır. Eşit ve özgür yurttaşlık temelinde, cumhuriyetimize hep birlikte sahip çıkmamız gereği asla kuşku duyulmaz bir gerçeklik ve barış içinde yaşanacak, aydınlık güzel günlerin var olma nedenidir. Bu duygu ve düşüncelerle inanıyoruz ki, ülkemiz çağdaşlaşma hedefleri doğrultusunda, insanımız bilimde, sanayide, eğitimde ve diğer bütün alanlarda büyük bir mesafe kat edecek, elde edilen bu başarılarla Cumhuriyetimizi hep birlikte taçlandıracağız. Cumhuriyetin 97. yıl dönümü vesilesiyle birlik ve beraberliğimizin timsali olan Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi gönül borcu ve saygıyla anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.