29 Ekim'de çocukların oyuncak sevinci

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. Yıldönümü kutlama etkinlikleri münasebetiyle çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılıp, bilgilendirme yapıldı.

MalatyaSivas Devlet Karayolu Sütlüce Jandarma Yol Kontrol Noktasında, Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri tarafından araçlar kontrol edildi. Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek tarafından araçlarda bulunan çocuklara trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme yapılarak trafik dedektifleri kartları dağıtıldı. Astsubay Murat Dilek, çocuklara araçlara biner binmez emniyet kemerlerini takmalarını, sürücülerin kural ihlali yapmaları durumunda 156 Jandarma İmdat hattına ihbar etmelerini istedi. Çocuklara Türk Bayrak logolu balon, Jandarma Trafik logolu boyama kitabı ve Trafik Dedektifleri kartları dağıtıldı.

Daha sonra Covid19 korona virüs tedbirleri kapsamında araçlarda bulunan yolcu ve sürücülere maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri istenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.