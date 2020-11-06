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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da tarım ve hayvancılığa ilgi artıyor

İHA

Malatya'da tarım ve hayvancılığa ilgi artıyor

Malatya Tarım Platform Başkanı İhsan Akın, tarım ve hayvancılığa ilginin arttığını belirterek, "Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması hayvancılığa ve tarıma yönelişin son zamanlarda lokal olarak artması, bizleri sevindirmiştir" dedi.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği yönetim kurulu üyesi, Malatya Tarım platformu ve Birlik başkanı ihsan Akın, birlik binasında yaptığı yaptığı açıklamada, “2020 yılı Tarımsal Desteklemelere ilişkin 5488 sayılı Tarım Kanununun 19. Maddesine gereğince alınan 3190 sayılı kararın, 5 Kasım 2020 tarihinde açıklanması gıda ve suyun en değerli olduğu bir zamanda sektörümüzün desteklenmesi, yetiştiricilerimizin problemlerinin çözümü noktasında katkıda bulunulması ve Tarım ve Hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması hayvancılığa ve tarıma yönelişin son zamanlarda lokal olarak artması, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği yönetim kurulu üyesi, Malatya Tarım platformu ve Birlik Başkanı olarak bizleri sevindirmiştir” ifadelerine yer verdi.
Bu anlamda geçmiş yıllarda 25 TL olan anaç koyun keçi desteğinin 2020 yılında arttırılarak anaç koyun başına 30 TL, 25 olan keçi desteğinin ise 35 TL’ye çıkarıldığını bildiren Akın, “Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarım ürünleri, hububat yem bitkileri gibi desteklenmesi ve artırım yapılması sektörümüz için önemli bir gelişmedir. Küçükbaş hayvancılık ile uğraşan yetiştiricilerimizin ve çobanlarımızın sigorta kapsamında desteklenmesi noktasında Çoban İstihdam desteği olarak 100 baş anaç hayvan varlığı olan üreticilere veya çobanlarına verilen 5 bin TL desteğin devam etmesi ve ilk defa 2019 yılında desteklemesi verilen Sürü büyütme ve yenileme desteği ise bir önceki yıla göre hayvan sayısını kendi işletmesi dahilinde arttıran üreticilere yine hayvan başına 100 TL ödenmesi ve Ülkesel hayvan ıslahı desteği projesinde şartları yerine getiren projede olan yetiştiriciler destek almaktadır. Ayrıca küçükbaş hayvanlarda soy kütüğü ve ön soy kütüğü desteği kapsamında da verim kaydı tutulan hayvan ve bu işletmelerden yetiştirilen koç tekeleri alan yetiştiricilere önemli destekler verilecektir” şeklinde açıklama yaptı.
Açıklanan tarımsal desteklerden üreticilerin azami ölçüde yararlanmalarını isteyen Akın, açıklamasını şöyle tamamladı:
“Bu anlamda geçmiş yıllarda olduğu gibi tarım ve hayvancılık ile uğraşan tüm üretici, yetiştirici ve çiftçilerimiz adına başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve ekibine, her zaman üreticilerimizin yetiştiricilerimizin çifçilerimizin yanında olan Malatya Milletvekilimiz MKYK üyesi olan Sn. Öznur Çalık ve bu bağlamda tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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