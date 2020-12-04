Yeni Malatyaspor'da 3 pozitif vaka daha

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Yeni Malatyaspor'da yapılan korona virüs testinde 3 yardımcı antrenörün pozitif çıktığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan rutin Covid19 testlerinde üç yardımcı antrenörün test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Testleri pozitif çıkan yardımcı antrenörlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve evde karantinaya girdikleri öğrenildi.

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