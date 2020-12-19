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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Teknokent ailesi genişliyor

İHA

Malatya Teknokent ailesi genişliyor

Malatya Teknokentin, İnönü Üniversitesi’ndeki akademik bilginin yüksek katma değerli ürünlere dönüşebilmesi için yürüttüğü faaliyetler her geçen gün artıyor.
Son bir ay içerisinde İnönü Üniversitesi akademisyenlerinden, Prof. Dr. Tuncay Özdemir (Fizik Bölümü), Prof. Dr. Sedat Yıldız ve ekibi (Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı), Doç. Dr. Mehmet Güllü, Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bahçe (Makine Mühendisliği), Dr. Öğr. Üyesi Murat Öztürk (Tarih Bölümü), Dr. Öğr. Üyesi Faruk Akçınar ve Dr. Öğretim Üyesi Serpil Akçınar Malatya Teknokent ailesine katıldı.
Malatya Teknokent tarafından yapılan açıklamada, Teknokent ailesinin her geçen gün genişlediğine dikkat çekilip, “ Prof. Dr. Sedat Yıldız’ın uzun yılların tecrübe ve akademik birikimi ile TÖTM Fizyoloji Laboratuvarında geliştirdiği mikrobiyoloji kitlerini firmasında geliştirip üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunması bekleniyor. Aynı zamanda Prof. Dr. Sedat Yıldız ve ekibi son dönemde yerli Covid antikor testini de üretmiş ve bu haber ulusal medyada da geniş yer bulmuştu. Firmamızın bu yerli Covid antikor test kitini de kısa sürede satışa sunması bekleniyor” denildi.
“İlk implant test merkezi olma özelliğini taşıyacak”
Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nde implant üretimi yapan Ottoman Grup ve Malatya Teknokent ortaklığı ile kurulan firmanın ise Türkiye’de ilk implant test merkezi olma özelliğini taşıyacağının bildirildiği açıklamanın son bölümünde, akreditasyonları tamamlandıktan sonra implant testleri için yurt dışına ödenen büyük miktardaki dövizin de yurt içinde kalmasının hedeflendiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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