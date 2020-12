Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)Süper Lig'in 15'inci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

MESUT BAKKAL: CAMİAYA HAYIRLI OLSUN

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, takımıyla bir antrenman yapma vaktinin olduğunu kaydederek, "Yeni Malatyaspor'un nasıl oynadığını biliyorum. Onları da başarılarından dolayı kutluyorum, hocalarıyla çok iyi gidiyorlar. Yeni Malatyaspor uzaktan paslarla tehlike olmaya çalıştı ama stoperlerim çok iyi durdu. Kalecimizin sakatlanması sonrası genç bir kalecinin kaleye geçmesi biraz tedirgin etse de maç sonunda duruşuyla bence takdir topladı. Uzun süredir galibiyet alamayan bir Erzurumspor takımı bu direnci gösteriyorsa daha fazlasını yapabilecek kapasiteye sahiptir. Şimdi 12 puan yaptık, çok önemli. Maçmaç gidiyoruz. Devreye kadar topladığımız kadar puanları toplayıp, sonra çok bilinçli ve olumlu hareket edip ikinci devreye başlamak istiyoruz. Camiaya hayırlı olsun. Galibiyetle başlamak hem beni, hem de camiayı mutlu etti. İnşallah bu özverili oyunu devamı gelecek" diye konuştu.

'ÜST SIRALARDA YER ETMEK İSTİYORUZ'

Erzurumspor camiası ve kulüp yapısından bahseden Bakkal, "İşleyiş ve düzeni olarak daha iyi yerlere layık bir takım. Benim de vazifem buradan yukarı doğru çıkarmak ama ne kadar yukarı çıkarız... Önemli olan bu sene bizim istikrarlı gidip, üst sıralarda yer etmek istiyoruz, bu kaç olur bilemiyorum ama zor bir lig yaşıyoruz. Bu bir başlangıç, konuşmak için çok erken ama inşallah bazı şeyler güzel olacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

HAMZA HAMZAOĞLU: ZAMAN ZAMAN BU TÜR MAÇLAR YAŞAYACAĞIZ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Bugün kendi sahalarında kazanmaları gereken bir maç olduğunu belirterek, "İyi de başladık, rakip sahada oynadık, yüklendik ilk yarıda ama golü bulamadık ve ilk yarının sonunda da Erzurumspor 1 gol buldu ve direnci ikiye katladı. Bizim de tabi ikinci yarıda işimiz daha da zorlaştı golden sonra ama ona rağmen beraberliği yakaladık, sonra yine çok çabuk 2'nci golü yedik. Erzurumspor'u bir kere tebrik ediyorum galibiyetlerinden dolayı. Haklı bir galibiyet aldılar. Maçla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Zaman zaman bu tür maçlar yaşayacağız. Lig tarihinde bunlar hep yaşanıyor. Dolayısıyla biz de bugün iyi bir rakibe karşı oynadık ve onlar da iyi bir sonuç aldılar burada. Şimdi Ankaragücü maçı var ona hazırlanacağız ama beni asıl düşündüren kaç haftadır yenilmiyoruz" dedi.

'DOST GİBİ GÖRÜNEN DOSTLARIMIZ VAR'

Hamzaoğlu, maçın bitiş düdüğüyle protokol tribününden gelen eleştiriye yanıt vererek, "Zaten demek ki bugünü bekleyenler varmış yukarıda. Çok enteresan, akredite olanlar ya yönetici, ya da yönetici yakını bilemiyorum artık ama kulübe yakın kişiler. Bunlar yukarıda olduğu sürece bizim zaten başka düşman, başka rakip aramamıza gerek yok. Böyle dostlarımız varsa ne mutlu bize, sevinmeliyiz bunun için. Tabii federasyon, Beinsports ile işlerini çözemiyor, kulüpler federasyon ile işlerini çözemiyor, mali sıkıntılar, pandemi şu, bu hepsinin farkındayız, hepimiz de bundan nasibimizi alacağız ve alıyoruz ama bu çocuklar aylardır burada bu kulüp için mücadele veriyorlar, her şeye göğüs geriyorlar ve 1 gün de antrenmanı aksatmadılar bugüne kadar. Her antrenmana da ciddi çalışıyorlar. Bu yüzden bize bir mağlubiyette bu kadar yukardan bağırmalar, kendi tarafımızdan bağırmalar, eleştiriler, evet kaybettik, biz de kendimizi en ağır şekilde eleştiriyoruz ama buna yapmaya kimsenin hakkı yok. Ayağımız tökezlendi gördük en azından dostu düşmanı. Dışarıda aramayacağız demek ki. Önce içimizi temizlememiz lazım, önce içimizdeki savaşı kazanmamız lazım ki sonra rakiplerimizle oynayalım. Biz yine ayağa kalkıp dümdüz yolumuzda, dimdik yürümeye devam edeceğiz oyuncularım ve ben. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Onların niyetlerini de biliyorum ben. Çünkü bugüne kadar aynı şeyleri birçok kulüpte yaşadık. Onların niyetlerini, amaçlarını da biliyorum o yüzden ama yine de buradan da bir şeyleri söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Herkes bir kendine çeki düzen verir hiç olmazsa. Bu sadece bizim kulüpte de değil, onu da biliyorum. Birçok kulüpte maalesef bunlar var. Dost gibi görünen dostlarımız var" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mesut Bakkal'ın konuşması

Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-12-27 19:13:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.