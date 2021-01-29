Yoğun kardan araçlar yolda kaldı, karayolu ulaşıma kapandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kalan araçlar, SürgüErkenek karayolunu ulaşıma kapattı.

Malatya ve çevresinde yoğun kar yağışı birçok yerde etkisini gösterirken Doğanşehir ilçesinde SürgüErkenek karayolunda çok sayıda araç, kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Araç sürücülerinin yardımına ise karayollarına ait karla mücadele ekipleri ve Doğanşehir Bölge trafik ekipleri yetişti. Polis ve ekiplerin yardımıyla araçlar, saplandığı kardan çekilerek kurtardı. Araçların tamamen temizlendiği yolda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Ekipler, bölgede seyir eden araçların kar lastiğini ve zincirlerini kontrol ederek, sürücüleri ise Çamurlu mevkiindeki risk nedeniyle de uyarıyor.

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