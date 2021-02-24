Yeşilyurt Belediyesi'nden gençlik ve spor oyunları etkinliği

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, ‘Basketler Sizden Hediyeler Yeşilyurt Belediyesi’nden’ sloganıyla gençlik oyunları etkinliği düzenliyor.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 2021 yılı faaliyet programında yer alan ‘Basketler Sizden Hediyeler Yeşilyurt Belediyesi’nden’ gençlik oyunları etkinliğiyle pandemi sürecinde 7’den 70’e tüm sporseverlere moral ve motivasyon aşılamaya çalışıyor.

Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle her yaştan vatandaşı spor yapmaya teşvik ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla moral ve motivasyon anlamında zor günlerden geçen kıymetli hemşerilerimizi sportif aktivitelerde bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’ın talimatıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün 2021 Yılı faaliyet programına eklenen, ‘Basketler Sizden Hediyeler Yeşilyurt Belediyesi’nden’ gençlik oyunları etkinliğini Malatya Park AVM’de gerçekleştiriyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının üst seviyede uygulandığı etkinliklerimizde üç sayı basket atışlarının yanı sıra masa tenisi, langırt, satranç ve mangala gibi sportif aktivitelerle sporseverlerimizin gündelik yaşantılarına renklilik kazandırıyoruz. Cuma günü düzenlenecek üçlük basket atışı final maçlarıyla sona erecek olan etkinliğimize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

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