Başkan Güder’den yeni başkanlara hayırlı olsun ziyareti Güder: “AK Parti siyasi bir okul gibidir”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen olağan kongrelerinin ardından AK Parti Malatya İl Kadın Kolları başkanlığı görevine seçilen Özlem Pelitoğlu ve AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ve yönetimi, AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ve yönetimini ziyaret etti.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem ve Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Başkan Güder, “Teşkilatımızın her kademesinde sorumluluk üstlenmiş dava arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.



“Hep birlikte güzel işler başaracağız”

İki başkanın da aldıkları bayrağı daha ileriye taşıyacaklarından şüphesi olmadığının altını çizen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile birlikte görevi devralan Gençlik Kolları Başkanımızı ve Kadın Kolları Başkanımızı ziyaret ettik. İki başkanımızın da aldıkları bayrağı, daha ileriye taşıyacaklarına olan inancımız tamdır. Kadın kollarımız sahada bizim elimiz ve kolumuz. Ulaşamadığımız birçok alana gençlik kollarımız ve kadın kollarımız ile ulaşıyoruz. Malatya’mızda tüm seçimlerde başarılar elde ediyorsak, bunda kadın kollarımızın ve gençlik kollarımızın emekleri büyüttür. İnşallah hep birlikte güzel işlere imza atacağız. Allah yar ve yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı.



“Malatya’ya hayırlı ve faydalı işler yapacağız”

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, “Öncelikle kıymetli Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in ziyareti bizleri ziyadesiyle memnun etti. Ünlü düşünür şöyle söyler, ‘Şehri imar ederken, nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz eğer, ihmal ettiğiniz nesil, inşa ettiğiniz şehri tahrip eder’. Allah'a hamdolsun ki hem nesli hem de şehri imar ederken, ihya eden bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Belediyecilik faaliyetlerini bu anlayış ile Türkiye’de ve dünyada örnek bir şekilde sürdüren bir belediye başkanına sahibiz. O belediye başkanımız da bugün ilçe başkanımız ile bizleri onurlandırdı. Bizler yeni bir yola çıktık. 13 ilçemiz ile beraber, Malatya ve Türkiye gençliğine faydalı işler yapma noktasında bir gayretin içerisindeyiz. Bizim bu heyecanımızı paylaşarak, bizleri yalnız bırakmayan ve yol gösteren başkanlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz. Bundan sonrada el birliği ile Malatya’ya hayırlı ve faydalı işler yapacağız inşallah” ifadelerine yer verdi.



“Hedefimiz ve niyetimiz 2023 seçimleri”

Ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileterek, hedeflerinin 2023 olduğunu vurgulayan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, “19 Şubat 2021’de Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yönetimi ile katılmış olduğu 6. Kadın Kolları kongremizi gerçekleştirmiştik. Hedefimiz ve niyetimiz belli. 2023 yılına gençlerimizle, kadın kollarımızla ve teşkilatlarımızla birlikte, ülkemizin refah seviyesini yükseltmek için canla başla çalışacağız. Teşkilatımıza ve kongremize destek veren herkese çok teşekkür ederim. Ziyaretlerinden dolayı kıymetli başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“AK Parti siyasi ve hayat okulu gibidir”

AK Parti’nin siyasi ve hayat okulu olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, iki başkana ve yönetimlerine başarı dileklerini ileterek, “Öncelikle teşkilatımızın her kademesinde sorumluluk üstlenmiş dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mevcut görevini sürdüren ve yeni seçilen başkanlarımıza da hayırlı olsun diyerek, başarılar diliyorum. Yaklaşık iki hafta önce Gençlik Kolları ve bir hafta önce de Kadın Kollarımız kongrelerini yaptılar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da video konferans ile kongrelere katıldı. Malatyamıza geldiği günden itibaren partimiz ve teşkilatımız için daha fazla neler yapabilirim düşüncesinde olan bir hanım kardeşimizi ve çiçeği burnunda Gençlik Kolları Başkanımızı ziyaret ettik. Özlem başkanımızın bu göreve talip olması bizleri ziyadesiyle memnun etti. İnşallah bu çalışması ve azmi ile teşkilatımıza ciddi katkılar sunacak. AK Parti siyasi bir okul gibidir. Gençlik kolları da bu okulun ilk ayağıdır. Kadın kolları bizim teşkilatlarımızın omurgasıdır. AK Parti diğer siyasi partilerden farklı olarak insanları içerisine alan ve aldıktan sonra belli aşamalardan geçirip insanı olgunlaştıran, gerekene gerektiği yerde değer verip güzel insanı oluşturmak için çalışan siyasi bir teşkilattır. İlk kurulduğu andan itibaren gerçekten gençliğin heyecanını hepimiz hissettik ve bu heyecanı her zaman yaşadık. AK Parti’nin bu noktalara gelmesinde gençlerimizin çok büyük katkıları oldu. Geleceğimizi, kadınlarımız ve gençlerimiz ile birlikte inşa etmek gerek. Partimizin hedeflerini rahatlıkla hanım kardeşlerimize anlatan kadın kollarımız bizim için önemli. Kadın Kolları teşkilatlarının partimize büyük emeği var. AK Parti ana kademesi ve diğer kademeler ile birlikte bu ailenin birer fertleriyiz. Bizler gençlerimiz ve kadınlarımızın emrine amadeyiz. İhtiyaçlarına yürüyerek değil, koşarak gideceğiz. Tekrardan ben iki başkanıma hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

