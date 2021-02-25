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Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid19) Pandemi kurallarıyla yüzme şampiyonası düzenlenecek.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme İl Temsilciliğinin 2021 yılı faaliyet programında yer alan, 10 Yaş Yüzme Şenlikleri, 1112 Yaş 1.Vize, 13+ Baraj Geçme Yarışları 27 28 Şubat 2021 tarihleri arasında Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılacak.

Müsabaka teknik talimatları belirlenirken, Pandemi kurallarına uygun olarak yüzme şampiyonası düzenleneceği kaydedildi.

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