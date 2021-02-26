Dizinin çatışma sahnesini silahlı kavga sanıp, polise ihbarda bulundular (2)

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POLİSİ HAREKETE GEÇİREN ÇATIŞMA SAHNESİ KAMERADA

Malatya'da, silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, polisiye konulu 'Girift' adlı dizisinin çatışma sahnesindeki çekimlerle karşılaşmış, oyuncular da set sırasında gerçek polislerin geldiğini görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı. Yanlış anlaşılma olduğunun anlaşılması üzerine dizi ekibi ve polisler de derin bir nefes almıştı. Yanlış anlaşılmaya neden olan çatışma sahnesinin görüntülerinde silahlarla havaya ateş edildiği, vatandaşların da korku dolu anlar yaşadığı görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-02-26 19:06:19



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