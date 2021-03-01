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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Özbey’in ailesine şehadet belgesi

İHA

Şehit Özbey’in ailesine şehadet belgesi

Pençe Kartal2 Harekât bölgesinde yer alan Gara'da, bölücü terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey’in ailesine Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen şehadet belgesini takdim edildi.
Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken 18 Eylül 2015 tarihinde TunceliErzincan Karayolu'nda bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 13 Şubat 2021’de Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edilen Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey’in ailesini İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce ile birlikte ziyaret eden Vali Aydın Baruş, şehidin babası Gürsel Özbey ve annesi Sadiye Özbey’e başsağlığı dileyerek, Jandarma Genel Komutanlığınca gönderilen Şehadet Belgesi’ni takdim etti.
İl Jandarma Komutanı İnce de Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan Taziye Mesajı ve Hizmet Anısını şehidin babası Gürsel Özbey’e takdim ederek, başsağlığı diledi.

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