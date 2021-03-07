Başkan Güder’den kadınlar günü mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Türk toplumunda kadının çok önemli bir yeri olduğunu belirten Başkan Güder, kadınların bir gün değil yılın 365 günü el üstünde tutulması gerektiğini dile getirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kadınların, ekonomiden siyasete, eğitimden ticarete her alanda olması temennisinde bulundu. Güder, Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kadın bizde sadece ana, eş veya kız kardeş değildir. Kadın bizde candır, canandır. Kadın bizde ahlaktır, edeptir, ölçüdür, töredir, terbiyedir. Kadın bizde izzettir, lütuftur, şereftir, onurdur, haysiyettir. Kadın bizde özdür. Kadın, bizde irfandır. Kadın bizde kahramandır, cesarettir, yürektir. Kadın bizde Nene Hatun’dur, Şerife Bacı’dır. Kadın bizde toplumdur, toplumun ta kendisidir. Kadınlar bizim başımızın tacıdır. 8 Mart, varlıklarıyla fedakarlığı, kahramanlığı ve duyarlılığı temsil eden, sonsuz sevgi ve merhamet timsali kadınlarımızın gurur günüdür. Ailesi, ülkesi ve milleti için yaptığı fedakarlıklarla, sosyal ve ekonomik alanda önemli roller üstlenen, toplumumuzun yapısını güçlendirip şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru, daima özverinin, asaletin, sevginin kaynağı olan kadınlarımız her türlü takdiri hak etmektedirler. Dinimiz annelerimize, kadınlarımıza büyük önem vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bir hadisinde ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ buyurarak bundan tam bin 500 yıl önce kadınlarımıza verilen değeri ortaya koymuştur. Ülkemiz dünyada birçok ülkeden önce kadınlarımıza önemli haklar sağlamıştır. Kadınlarımızı sadece bir gün değil, 365 gün el üstünde tutmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Tüm kadınlara ve hanım kardeşlerimize huzur, mutluluk, sağlık ve esenlik dolu yıllar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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