Darende'de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü etkinlikleri

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18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü nedeniyle Malatya’nın Darende ilçesinde de tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106 yıl dönümü programı, Darende ilçesi hükümet konağı önünde Atatürk anıtına çelenklerin konması, saygı duruşu, istiklal marşının okunması ve şiirlerin okunması ile başladı.

Törene, Kaymakam Malik Çalışır, Belediye Başkanı Tuncer Çalık, Garnizon Komutanı Ahmet Türk, Emniyet Müdürü Erol Boyraz, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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