Malatya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1247 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-04-04 15:48:24



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