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Yeni Malatyaspor taraftarlarından takıma tepki “Futbolcular top oynamaktan çıktı hayallerimizle oynamaya başladı”

İHA

Yeni Malatyaspor taraftarlarından takıma tepki “Futbolcular top oynamaktan çıktı hayallerimizle oynamaya başladı”

Yeni Malatyaspor’un 11 maçtır kazanamaması taraftarları adeta çileden çıkardı. Düşme hattına adım adım ilerleyen Malatya temsilcisinde futbolculara tepki gösteren Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, “Futbolcular top oynamaktan çıktı, hayallerimizle oynamaya başladı” dedi.
Yeni Malatyaspor’un, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Başakşehir’e 31 yenilmesi ile birlikte Malatyalı taraftarların da sabrı tükendi. Geçen yıl ligi düşme hattında tamamlayan ancak küme düşmenin kaldırılmasıyla yoluna Süper Lig'de devam eden sarısiyahlı takımda bu sezon da tehlike çanlarının çalması taraftarları çileden çıkardı. Sezon sonuna kısa bir süre kala gidişatın aynı durumu göstermesine tepki gösteren Yeni Malatyasporlu taraftarlar, hem futbolculara hem de yönetime uyarıda bulundu.
Malatya Gazeteciler Cemiyeti’nde açıklamalarda bulunan Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, geçen sezon yaşanan senaryoları yine yaşamaya başladıklarını belirterek, "Sezon başında iyi transferler yapıldı diye sevindik ama şuan takımda bir ruhsuzluk, vurdumduymazlık var. Bu da tribünde taraftarların olmayışından kaynaklanıyor olabilir” şeklinde konuştu.

"Futbolcular top oynamaktan çıktı, hayallerimizle oynamaya başladı"
Pandemi nedeniyle maçlara seyircilerin girmediğini ancak buna rağmen her müsabakada takımlarını giriş ve çıkışlarda yalnız bırakmadıklarını ifade eden Kaya, “Takıma her zaman moral veriyoruz ancak artık bizim de sabrımız kalmadı. 3 milyon Malatyalının sesi olma adına bu açıklamayı yapmak zorundayız. Artık futbolcular top oynamaktan çıktı, hayallerimizle oynamaya başladı. Bu da sabrımızı taşırdı” diye konuştu.
Takımın bir an önce kendine gelmesini ve mücadele etmelerini isteyen Kaya, “Artık bu kadar insanın veballerinin üzerlerinde olduklarını hissetmeleri lazım. Yönetime de, kulüp başkanımıza da seslenmek istiyoruz. Artık biran önce işi gücü bırakıp burada tam kadro teyakkuza geçmeleri gerekiyor. Son virajda önlem alınması gerekiyor. Kendilerine çeki düzen vermeleri lazım. Ekip olarak bu şe müdahil olamıyorlarsa da bıraksınlar artık. Dereyi geçerken at değiştirilmez ama bu işe de acil çözüm bulunmasını istiyoruz” cümlelerine yer verdi.
Tüm taraftarların uykularının kaçtığını ve kötü gidişat karşısında tüm şehrin üzgün olduğunu da dile getiren Ender Kaya, yapılan haksız eleştirilere de tepki gösterdi. Eleştirilerin yapıcı olmasını isteyen Kaya, “Takımı eleştirirken bu yönetimden, takımdan çıkıp artık şehrimize zarar veriyor. Malatyaspor bu şehrin sevdası. Taraftarlarımız gecesini gündüze katıp pankartlar hazırlıyorlar, deplasmanlara gidiyorlar, bunun vebali çok büyüktür. Futbolcular çıkacak sahada formalarını terletecekler, mücadele edecekler. Bunu hissettirecekler ki yarın yenildikleri zaman bile biz çıkıp eleştirmeyelim. Ama ruh yok şuan takımda” dedi.
Siyasilere ve yerel yöneticilere de çağrıda bulunan dernek başkanı Kaya, “Bu takımı yalnızlaştırıp da kenara çekilme ile olmaz. Bize dokunmayan yılan bin yaşasın mantığı ile durmasınlar. Bu Malatya’nın sevdasına sahip çıkmazlarsa yarın çok geç olabilir, tarih kimseyi affetmeyecektir. Bu takıma sahip çıksınlar, başka Malatyaspor yok, bu takım düşerse hepimiz birlikte düşeriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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