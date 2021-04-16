AK Partili milletvekillerinden Yeşilyurt Belediyesi ile ilgili açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili milletvekillerinden Yeşilyurt Belediyesi ile ilgili açıklama

İHA

AK Partili milletvekillerinden Yeşilyurt Belediyesi ile ilgili açıklama

AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediyesinin ortak olduğu proje ile Almanya’ya yapılan geziden geri dönmeyenler ile ilgili iddiaları değerlendirerek soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin yeni hizmet binasında Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile çalışmaları inceleyen AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, burada gazetecilerin Almanya gezisi ile ilgili sorularını yanıtladı. Milletvekili Ahmet Çakır, bahse konunun farklı boyutlarının olduğunu belirterek, “Olayın aslında sadece Yeşilyurt Belediyesine indirgenmesi, Yeşilyurt Belediyesinin Türkiye’nin gündemine yansıtılmasını çok şık ve doğru bulmuyoruz. Yapılan bir eksiklik varsa onla ilgili başkanımız da gerekli incelemeyi başlattı, yine İçişleri Bakanlığımız müfettiş atayarak konuyu soruşturuyor. Buna benzer farklı belediyelerde de birilerin istismar ettiğine dair duyumlarımız var. Ne kadar belediye var sayılarını bilmiyorum ama 810 belediyede de aynı konunun olduğunu basından duyduk. Ama bunların gündeme gelmeyip sadece Yeşilyurt Belediyesi’nin sadece gündeme gelmesini manidar buluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Belediyelerin toplumla olan ilişkisini, sosyal belediyecilik yönünü, STK’larla yaptıkları faaliyetleri fırsat bilip farklı amaçlarına alet etmelerinin soruşturmanın sonucunda ortaya çıkacağını ifade eden Çakır, “Sonuna kadar soruşturma devam edecek. Ama bunu da gereğinden fazla abartarak bir AK Partili belediyemizin bütün olayı planlayıcısı gibi gösterilmesini de doğru bulmuyoruz. Bunu kim planlıyorsa geri planda başka hesaplar yapıyorsa bunlar açığa çıkacaklardır” diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’da Yeşilyurt Belediyesinin kendilerine getirilen projenin başlangıçta iyi niyetli olarak görüldüğü ancak sonrasında bu olayın ortaya çıktığını söyledi. Bu tür yurt dışı gezilerinin başka il ve ilçelerde de yapıldığını öğrendiklerini ifade eden Kahtalı, “Bilinçli bir şekilde bunun Malatya’da sadece burada yapılmış gibi bir izlenim vererek AK Partili belediye başkanını yıpratmaya yönelik yapılan bu çalışmalar hadsiz, alçaklık, hukuksuz buluyorum. Varsa bir yanlış zaten İçişleri Bakanlığımız gerekli soruşturmayı yapıyor. Belediye Başkanımız da bu işle ilgili sorumlu kişiyi açığa aldı. Bunun haricinde halen fitne arayan halen bunun içerisinde fesat arayan kişileri iyi niyetli bulmuyorum, Yapılan bir hata da varsa devletin kurumları bunu ortaya çıkacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Malatya'ya şehit ateşi düştü
Malatya’ya şehit ateşi düştü Ramazan ayında doğdu, Ramazan ayında şehit oldu
YEREL HABERLER Malatya’ya şehit ateşi düştü Ramazan ayında doğdu, ...
Malatya Belediyeler Birliği toplandı
YEREL HABERLER Malatya Belediyeler Birliği toplandı
Anayurt Bulvarı’nın 2.etap çalışmaları tamamlandı Özsan sanayi sitesi alternatif yola kavuştu
YEREL HABERLER Anayurt Bulvarı’nın 2.etap çalışmaları ...
Malatya’da 2 görevden alma
YEREL HABERLER Malatya’da 2 görevden alma
Başkan Özcan’dan Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
Başkan Gürkan’dan Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
Özal Ailesi MTÜ’nün konuğu oldu Merhum Cumhurbaşkanı Özal MTÜ’de anılıyor
YEREL HABERLER Özal Ailesi MTÜ’nün konuğu oldu Merhum Cumhurbaşkanı ...
Malatya’da bir mahalleye Covid-19 karantinası
YEREL HABERLER Malatya’da bir mahalleye Covid-19 karantinası
Malatya'nın gözde projelerinde çalışmalar sürüyor Çınar: “Beylerderesi, Malatya’nın gözdesi Yeşilyurt’un incisi olacak”
YEREL HABERLER Malatya'nın gözde projelerinde çalışmalar ...
Tüfenkci’den Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
YEREL HABERLER Tüfenkci’den Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
Başkan Güder'den Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
YEREL HABERLER Başkan Güder'den Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
Tüfenkci’den 3 baraj için müjde
YEREL HABERLER Tüfenkci’den 3 baraj için müjde
Kaçakçılara 3 ayrı operasyon
YEREL HABERLER Kaçakçılara 3 ayrı operasyon
Başkan Güder, AFAD Müdürü Türker’i konuk etti
YEREL HABERLER Başkan Güder, AFAD Müdürü Türker’i konuk etti
Malatya'da 2 bin 250 deste bandrolsüz sigara kağıdı yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da 2 bin 250 deste bandrolsüz sigara kağıdı ...
Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı (3)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş ...
Bakan Pakdemirli’den ilk açıklama
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli’den ilk açıklama
Arızalanan uçak hangara çekildi
YEREL HABERLER Arızalanan uçak hangara çekildi
Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı (2)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş ...
Bakan Pakdemirli helikopter ile Şirnak'a gidecek
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli helikopter ile Şirnak'a gidecek
Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil ...
Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş ...