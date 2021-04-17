Fendoğlu ve Gürkan sanayi esnaflarının sorunlarını dinledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP ) MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sanayi esnaflarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundular.

MHP MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sanayi esnaflarının geçtiğimiz Cuma günü sorun ve taleplerini dinledi. Milletvekili Fendoğlu, sadece seçim zamanı değil her zaman vatandaşlarla ve esnaflarla iç içe olduklarını ifade ederek, kendilerine iletilen sorunlarla ilgileneceklerini bildirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise sanayi sitesine yaptıkları hizmetleri dile getirip, belediye olarak istişareye önem verdiklerini söyledi.

Sanayi sitesi esnaflarının talepleri ise çözümlenmesi için not alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.