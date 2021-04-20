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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MTÜ'nün gerçekleştirdiği webinarda ders bilgi paketlerinin hazırlanması anlatıldı

İHA

MTÜ'nün gerçekleştirdiği webinarda ders bilgi paketlerinin hazırlanması anlatıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından düzenlenen web seminerinde "Yükseköğretim Kurumlarında Program ve Ders Bilgi Paketlerinin Hazırlanması" konusu anlatıldı.
Yükseköğretim kurumlarına yeterlilikler çerçevelerine uygun program ve ders bilgi paketlerinin hazırlanması konusunu içeren webinar programı, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuğba Yanpar Yelken, MTÜ Kalite Komisyonu, kalite kurulu ve senato üyelerinin katılımları ile online olarak gerçekleştirildi. Programda konuşan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, yükseköğretim kurumlarının araştırma ve toplumsal katkı süreçlerini de destekleyen temel faaliyet alanının eğitim ve öğretim olduğunu belirterek, “Yükseköğretim kurumlarının başarısı eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü programların başarısı ile doğrudan ilişkilidir. Vermiş olduğu mezunların ulusal ve uluslararası alanda istihdamda tercih edilir olmaları, yürütülen eğitim ve öğretim çalışmalarının en büyük başarı göstergesidir. Bu noktada eğitimde başarının temelinde program tasarım aşamasındaki başarının yattığını vurgulamak isterim. Toplumsal taleplere kulak veren, bireysel gelişimi teşvik eden ve bilimsel bilginin gelişimini ve aktarımını planlandıran, yetkinlik temelli programların eğitim öğretim süreçlerinde başarıya giden anahtar unsurlardır” ifadelerine yer verdi.

"“Öğreneni ve sorunu dikkate alan katılımcı bir süreç yönetiyoruz”
Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin, kuruluşundan bugüne açmış olduğu programlar ile konuyu, öğreneni ve sorunu dikkate alan katılımcı bir süreç yönetildiğine dikkat çeken Karabulut, “Ülkenin ve bölgenin temel öncelikleri arasında yer alan tarımsal üretim alanında hem teknik bilginin aktarımı hem de uygulama aşamasında karşılaşılan sorunların giderilmesi hedefi çerçevesinde yetkin bireyler yetiştirme amacındayız. Her geçen gün gelişen Ziraat Fakültemiz, yine öğreneni ve sorunu temel alan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültemiz ve Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültemiz, teknik bilginin gelişimi ve sorunların çözümünde kullanımı yolu ile konuyu ve sorunu temel alan mühendislik fakültemiz ve mesleki ve teknik eğitim veren 8 ilçede yerleşik meslek yüksekokullarımız bünyesinde eğitim veren programlarımız tasarım aşamasında köklerini biraz önce de ifade ettiğim gibi konudan, öğrenenden ve sorundan almaktadır” dedi.

“Üniversitemiz sürekli olarak kendisini yenilemekte ve geliştirmektedir”
Karabulut, “Dünya sürekli gelişim ve değişim içindeyse programlarımızda gelişen teknik bilgi, teknoloji ve çevreye bağlı olarak sürekli değişim içinde ise değişen sorunlar ve talepler çerçevesinde üniversitemiz de sürekli olarak kendisini yenilemekte ve geliştirmektedir. İnovatif, yenilikçi çalışmalar yürüten üniversitemiz de programlarını belirli bir disiplin çerçevesinde sistematik olarak güncellemekte ve gençlerimizi gelecekteki hayatları için hazırlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Karabulut, “Gençlerimizi sadece mesleğin ilk aşaması için hazırlamamız artık yeterli değildir” diyerek, daha sonra özetle şunları söyledi:
“Yeni teknolojiler yaşamımızı hiç durmadan değiştirmektedir. Uluslararası değişiklikler günlük yaşamımızı doğrudan etkiliyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak biz de çağımızın gereksinimlerini göz önünde bulundurarak her anlamda donanımlı gençler yetiştiriyoruz. Bu anlamda en büyük sorumluluk bizlere düşüyor, siz değerli hocalarımıza düşüyor. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin her aşamasında görev alan akademisyenlerimiz, çağımızın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri ana sınıfından başlayarak öğrencilerine çağdaş yöntem, bilgi ve teknolojileri kullanarak aktarmakta ve onların donanımlı bireyler olarak yetişmelerinde en önemli vazifeyi üstlenmektedirler.”

“Yükseköğretimin kalbi programlardan oluşuyor”
Programda sunum yapan Prof. Dr. Yanpar Yelken, “Biliyorsunuz ki yükseköğretimin kalbi programlardan oluşuyor. Özellikle Eğitim Öğretim boyutu çok önemli. Tabii ki Üniversitelerin pek çok görevi var. En temel görevlerimizden birisi eğitim öğretim, bunun yanında araştırma, kalite süreçleri, toplumsal katkı süreçleri, yönetim süreçleridir. Eğitim öğretim dediğimizde aklımıza bölümler ve programlar geliyor. Dolayısı ile üniversitemizin birimlerini oluşturan programlarımızın çalışmalarının kalite güvencesinin sağlanması çok önemli” şeklinde konuştu.
Yelken, “Ne kadar nitelikli ve kaliteli bir eğitim verilirse bu zorlu ve rekabetçi iş piyasasında istihdam şansı artabilir. Çünkü gerçekten iş bulmak artık çok da kolay değil. Gençlerimizi çok yönlü olarak mezun etmemiz gerekiyor. Hatta diplomalar tek başına yeterli olmuyor. Gençlerin kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor” dedi.
Üniversite mezunlarının zorlu ve rekabetçi iş piyasasında istihdam şansını arttırmak için nitelikli eğitim ile yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlanmasının önemine vurgu Yapan Prof. Dr. Yanpar Yelken, programda öncelikle mezunlardan gelecekteki beklenen yeterlilikler üzerinde durdu. Yelken, yükseköğretim kurumlarında olması gereken program bilgi paketi kapsamını açıkladı. Program yeterlilikleri belirlenirken, özellikle ihtiyaç analizi ve paydaş katılımlarının önemi belirtilerek program yapılmasını öneren Yelken, amaç ve hedeflerinin öğrencilerin program sonunda kazanmaları gerekenlere odaklanılması gerektiğini belirtti.
Programdaki derslerin ders bilgi paketlerinin sistematik ve gerçekçi bir biçimde hazırlanması konularına değinen Prof. Dr. Yanpar Yelken, ders bilgi paketi içerisinde amaç, öğrenme çıktıları, öğrenen merkezli öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme ve doğru belirlenmiş öğrenci iş yüküne dayanan kredinin belirlenmesini örneklerle ve uygulamalarla açıkladı. Yelken, ayrıca, üniversitede programların bilgi paketlerinin ve ders bilgi paketlerinin sistemli bir şekilde PUKÖ çevrimlerine göre sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilme çalışmalarının yapılması gerekliliği üzerinde durdu.

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