Bilim Şenliğine koronadan 2. kez erteleme

Malatya’da düzenlenmesi planlanan Bilim Şenliği, Covid19 önlemleri kapsamında ikinci kez ertelendi.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “2019 yılı 1. döneminde “4007TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı” kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başvurusu yapılan “Aslantepe Bilim Şenliği” adlı proje TÜBİTAK tarafından onaylanmıştı. Bilim Şenliği’nin normal şartlarda 2426 Eylül 2020 tarihlerinde yapılmasının planlandığı, fakat Covid19 salgını nedeniyle 272829 Mayıs 2021 tarihine ertelenmişti. Şenliğin 272829 Mayıs 2021 tarihlerinde veya Haziran 2021 ayı içerisinde yapılıp yapılmaması hususunda Hıfzıssıhha Kurulunun görüşlerinin bildirilmesi talep edilmişti. İlimizde Covid19 salgınının bulaş yoğunluğu göz önünde bulundurularak, salgın kapsamında alınan tedbirleri zaafa uğratacağı ve katılımcıların sağlık durumlarını olumsuz etkileyeceği değerlendirildiğinden Bilim Şenliği’nin 272829 Mayıs 2021 tarihlerinde veya Haziran 2021 ayı içerisinde yapılmamasına ve ileri bir tarihe ertelenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir” denildi.

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