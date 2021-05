Başkan Güder’den Anneler Günü kutlaması

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, annelerin sahip olunan en değerli hazineler olduğunu belirterek, "Peygamber Efendimizin 'Cennet, annelerin ayakları altındadır' hadisi şerifiyle payelendirdiği anne sevgisi dünyadaki en değerli sevgidir" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Evlatlarını canından ve ruhundan bir parça olarak gören ve tüm hayatını çocuklarının daha iyi olması için karşılık beklemeden harcayan en kutsal varlıkların anneler olduğunu belirten Başkan Güder, "Karşılıksız ve koşulsuz bir sevgiye dayanan, hiçbir değerle kıyaslanamayacak kadar yüce bir duygudur annelik. Anne sevgisi, insan yaşamının her evresinde var olan en anlamlı duygulardan birisidir. Onlar karşılıksız sevgileri, şefkatleri ve sonsuz özverileri ile başımızın tacıdırlar. Bizi biz yapan değerleri barındıran annelerimiz, varlıklarıyla bizleri onurlandırmakta, geleceğimizi ellerinde şekillendirmektedirler. Yaşadığımız her dakikanın en yüce anlamı annelerimiz; bizler için tek bir günde anlam bulmaz. Onların varlıkları hayatımızın her gününün en büyük manasıdır. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Hayatımızın her anında yanı başımızda olan, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz; ilk öğretmenimiz, hayat boyu yaşamımızdaki en büyük hazinemizdir. Annelerin önemini belirtmek için Peygamber Efendimiz, ‘Cennet annelerin ayağının altındadır’ buyurmuştur. En mutlu anlarımızda olduğu gibi, başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan emin olduğumuz annelerimizin gülen yüzleri de bizim için çok değerlidir. Bu bakımdan, bu anlamlı günü vesile bilerek annelerimizi mutlu etmek, onların yüreklerini sevgiyle doyurmak, onlara layık olmak için daha fazla çaba göstermek en önemli görevimiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta evlatlarını vatan toprağı için feda eden şehit annelerimiz olmak üzere, bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen, başımızın tacı annelerimize selam ve sevgilerimi iletiyor; sağlık ve mutluluklar diliyor; sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.