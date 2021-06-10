Kuaförlük lazer epilasyon kursuna yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuaförlük lazer epilasyon kursuna yoğun ilgi

İHA

Kuaförlük lazer epilasyon kursuna yoğun ilgi

Usta Öğretici Şener Eroğlu tarafından ücretsiz olarak kuaförlük lazer epilasyon kursu veriliyor.
Malatya Park AVM’de Kuaför Şener Eroğlu tarafından verilen bay bayan kuaförlük lazer epilasyon kursuna kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor.
Şener Eroğlu, ücretsiz olarak verdiği kurs hakkında bilgi verip, “Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile ücretsiz kurs veriyoruz. Bay ve bayan istihdamına destek veriyoruz Bay bayan kuaförlük lazer epilasyon kurs düzenliyoruz. Kursumuz şimdilik 3 ay sürecek” ifadelerini kullandı.
Eroğlu, sözü edilen kursa katılmak isteyenlerin başvuru yapmaları gerektiğini de kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü; sürücü gözaltında
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü; sürücü ...
Simon: "Resmi bir Malatyalı olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum" Anadolu Efesli Simon’a Malatya’da hemşehrilik beratı verildi
YEREL HABERLER Simon: "Resmi bir Malatyalı olmaktan çok büyük ...
Başkan Çınar, devam eden yeni sosyal yaşam alanını inceledi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Horata deresinin etrafına yeni bir yaşam alanı kuruyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, devam eden yeni sosyal yaşam alanını ...
Bakan Yardımcısı Tunç’tan MTB’ye ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Tunç’tan MTB’ye ziyaret
Rektör Karabulut, ARGE ve ÜRGE faaliyetlerine hız verdiklerini söyledi
YEREL HABERLER Rektör Karabulut, ARGE ve ÜRGE faaliyetlerine hız ...
Anadolu Efesli Krunoslav Simon: Malatya'dan çok etkilendim
YEREL HABERLER Anadolu Efesli Krunoslav Simon: Malatya'dan çok ...
Anadolu Efesli Simon, Malatya’nın tarihi yerlerini gezdi
YEREL HABERLER Anadolu Efesli Simon, Malatya’nın tarihi yerlerini ...
Kızılay 2021 kurban fiyatlarını belirledi
YEREL HABERLER Kızılay 2021 kurban fiyatlarını belirledi
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
YEREL HABERLER TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Başkan Güder, öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Güder, öğrencileri ağırladı
FKA’dan bölgenin turizm kalkınmasına katkı
YEREL HABERLER FKA’dan bölgenin turizm kalkınmasına katkı
Anadolu Efesli Krunoslav Simon, fahri hemşehrilik için Malatya'da
YEREL HABERLER Anadolu Efesli Krunoslav Simon, fahri hemşehrilik ...
Telef olan tilkiyi gören doğa fotoğrafçısı duyarsız kalmadı
YEREL HABERLER Telef olan tilkiyi gören doğa fotoğrafçısı duyarsız ...
Malatya’da koronada yüksek risk devam ediyor
YEREL HABERLER Malatya’da koronada yüksek risk devam ediyor
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 gözaltı
Yeşilyurt’ta 2.yaz spor okulları sporseverlerle buluşacak
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta 2.yaz spor okulları sporseverlerle ...
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Malatya'da zincirleme kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Keneyle mücadelede etkin rol oynayan keklikler, doğaya salındı Keklik salınma programına bakan yardımcısı Mehmet Hadi Tunç da katıldı
YEREL HABERLER Keneyle mücadelede etkin rol oynayan keklikler, ...
Malatya'da ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerine kumar baskını
YEREL HABERLER Malatya'da ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerine ...
Anadolu Efesli Simon’a Malatya’dan hemşehrilik beratı
YEREL HABERLER Anadolu Efesli Simon’a Malatya’dan hemşehrilik beratı
Bakan Yardımcısı Tunç’tan Başkan Gürkan’a ziyaret Gürkan: “Bakanlıktan bugüne kadar yapmış olduğumuz taleplerin hepsi karşılanmıştır”
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Tunç’tan Başkan Gürkan’a ...
Çamlıca Voleybol, galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Çamlıca Voleybol, galibiyetle başladı
Başkan Gürkan ve Büyükelçi Landrut, lisanslı depoculukta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Gürkan ve Büyükelçi Landrut, lisanslı ...