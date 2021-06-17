Mobil sağlık ekipleri sanayide aşıda

Korona virüs pandemisinin önlenmesi için başlatılan aşı çalışmaları süratle devam ediyor. Kademeli olarak gerçekleştirilen aşı çalışmalarında Malatya’da da mobil sağlık ekipleri sanayide aşı çalışmasına başladı.

Malatya 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerinde üretimin devamlılığı ve güvenliği için harekete geçen mobil ekipler, yerinde aşı uygulamasına başladı.

350 bin civarındaki kişinin birinci doz aşısını yaptığı Malatya’da aşı konusunda sıkıntı olmadığı da öğrenildi.

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