Başkan Gürkan, vatandaşlarla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan, vatandaşlarla bir araya geldi

İHA

Başkan Gürkan, vatandaşlarla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ ilçesi Yukarıörükçü Mahallesini ziyaret etti. Başkan Gürkan, Yukarıörükçü mahalle sakinleri ve muhtarlarla bir araya gelerek Akçadağ’a yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Malatya genelinde yapılan yatırım ve hizmetleri inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaların yapıldığı yerlerde mahalle sakinlerini de ziyaret ediyor. Bu kapsamda Akçadağ ilçesi Yukarıörükçü Mahallesi’nde vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelen Başkan Gürkan, hizmetlerde hep birlikte gayret ederek, çaba göstererek Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlayacaklarını söyledi.
Başkan Gürkan’ın ziyaretinde açıklamalarda bulunan Yukarıörükçü Mahallesi Muhtarı Necmettin Korkmaz, “Selahattin Gürkan Başkanımız yoğun olmalarına rağmen mahallemizi ziyaret etti ve bizlerle bir araya geldi. Kendilerine teşekkür ederiz. Önceki dönemlerde mahallemiz hizmetlerden faydalanamadı. Başkanımızın sayesinde iki yıllık süre içerisinde 10 bin metre içme suyu şebekesi, 10 kilometre stabilize yol, sulama suyumuz için sondaj çalışması ve 7 bin metre sulama suyu çalışması yapıldı. İnşallah yakın zamanda da asfalt çalışmamız başlayacak. Yapılan hizmetlerden dolayı Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Keklikpınar Mahallesi Muhtarı Yusuf Topal ise, “Yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizlere 450 metre dik olan bir mesafeden su getirerek mahallelimizin hizmetine sunan MASKİ Genel Müdürümüz ve personeline de teşekkür ediyoruz. Biz önceden tozlu yollara razıydık ancak şimdi asfalt yollarda herhangi bir sıkıntı yaşamadan yolculuk yapıyoruz” şeklinde konuştu. Aşağıörükçü Mahallesi Muhtarı Bekir Kınık ve Kadıibrahim Mahallesi Muhtarı Bekir Akça da yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan ve ekibine teşekkür ettiler.

Görevlerinin insanlara hizmet olduğunu ve hizmet ettiklerinde mutlu olduklarını ifade eden Başkan Gürkan ise, “İnsanımızın yüzü gülüyor. Esasın da 20. yüzyılın işleri olan asfalt işleri 21. yüzyıla sarkıtılmış. İnşallah bu yıl sonunda Büyükşehir Belediyesine ait hiçbir yol asfaltsız olmayacak. Geçen yıl yüzde 80 asfalt çalışmamızı bitirmiştik. Kalan yüzde 20'lik kısmını da bu sene bitiriyoruz. Kalan zamanlarımızda ilçe belediyelerimize de ait olsa ara yolları da asfaltlıyoruz. Ayrıca MASKİ bölgenin sulama suyu, içme suyu, atık sular ve kanalizasyonuyla ilgili yoğun çalışmalar yapıyor. Çevre ile ilgili katı atık aktarma istasyonlarıyla ilgili yoğun çalışma
içerisindeyiz ki Akçadağ’ın şuanda katı atık aktarma istasyonu mevcut. Ayrıca Akçadağ ilçemizde atık suların akarsulara karışmaması noktasında arıtma tesisi yapılması için ihale sürecini başlattık. Çünkü 12 ilçemizin hepsine arıtma tesisi yapacağımızı ifade etmiştik. Bu tesislerimizin de büyük bir kısmının ihalesini yaptık. Ben hemşerilerimizin bizlere göstermiş oldukları yakın ilgili ve alakadan dolayı, sahada çalışan arkadaşlarımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı hemşerilerime teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki hizmetlerde hep birlikte el ele vereceğiz, gayret edeceğiz ve çaba göstereceğiz. Gerek ilçe belediyelerimiz, ilçedeki siyasi parti başkanlarımız, STK’lar, muhtarlar, kanaat önderlerimiz ve yerel önderlerimizle el ele vereceğiz ve Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlayacağız. Çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İklim değişikliklerinin tarıma etkisi ve üretim ele alındı MTÜ’de tarım konuşuldu
YEREL HABERLER İklim değişikliklerinin tarıma etkisi ve üretim ele ...
Ekrem İmamoğlu, Malatya'da
YEREL HABERLER Ekrem İmamoğlu, Malatya'da
Fırtına yangına neden oldu, 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili alan kül oldu
YEREL HABERLER Fırtına yangına neden oldu, 98 kayısı ağacı ile 18 ...
Başkan Güder, personellerle istişare toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Güder, personellerle istişare toplantısı yaptı
Şüpheli şahsın evinden bin 850 kök hint keneviri çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli şahsın evinden bin 850 kök hint keneviri ...
Mobil sağlık ekipleri sanayide aşıda
YEREL HABERLER Mobil sağlık ekipleri sanayide aşıda
Malatya'da tüfekle vurulan şahıs kurtarılamadı
YEREL HABERLER Malatya'da tüfekle vurulan şahıs kurtarılamadı
Yeşilyurt Belediyesi, sağlıklı kentler birliği toplantısına ev sahipliği yapacak Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Sağlıklı kentler birliği başkanı ve yönetimini misafir edeceğiz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi, sağlıklı kentler birliği ...
Malatya’da ev alma vaadiyle dolandırılanların avukatından açıklama
YEREL HABERLER Malatya’da ev alma vaadiyle dolandırılanların ...
Son arzusu karpuz oldu
YEREL HABERLER Son arzusu karpuz oldu
Yukarıörükçü Camii’nin tescili için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Yukarıörükçü Camii’nin tescili için çalışmalar ...
Yolun karşısına geçmek için ölümü göze alan vatandaşlar çözüm bekliyor
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek için ölümü göze alan ...
Yumurtaları toplamak isterken horozun saldırısına uğradı
YEREL HABERLER Yumurtaları toplamak isterken horozun saldırısına ...
Teşvikler Malatya’da fabrika sayısını arttırdı
YEREL HABERLER Teşvikler Malatya’da fabrika sayısını arttırdı
Malatya’da 345 bin kişi birinci doz aşısını oldu
YEREL HABERLER Malatya’da 345 bin kişi birinci doz aşısını oldu
Battalgazi Belediyesi’nden 7 sokağa 2 milyon yatırım
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden 7 sokağa 2 milyon yatırım
Durdurulan araçta silahlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Durdurulan araçta silahlar ele geçirildi
Rektör Karabulut’un kurban vekaleti Kızılay’a
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’un kurban vekaleti Kızılay’a
Akraba kavgasında silahla vurulan şahıs ağır yaralandı
YEREL HABERLER Akraba kavgasında silahla vurulan şahıs ağır ...
Malatya'da tartıştığı arkadaşını tüfekle yaraladı
YEREL HABERLER Malatya'da tartıştığı arkadaşını tüfekle yaraladı
Malatya'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama
75 daireyi birden fazla kişiye satarak 9,5 milyonluk vurgun yaptılar
YEREL HABERLER 75 daireyi birden fazla kişiye satarak 9,5 milyonluk ...
Malatya'da torbacı operasyonu: 7 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da torbacı operasyonu: 7 tutuklama
Malatya STK platformundan İsrail'e tepki
YEREL HABERLER Malatya STK platformundan İsrail'e tepki