Covid-19 sonrası mesaide eskiye dönüş

Yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında değiştirilen mesai saatleri, kademeli normalleşme nedeniyle eski sisteme çekildi.

Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına yönelik alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 1 Temmuz 21 tarihinden itibaren ilimiz kamu kurum ve kuruluşları mesai saatleri sabah 08:0012:00 öğleden sonra 13:0017:00 olarak uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın son bölümünde, "Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.