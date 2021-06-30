Covid-19 sonrası mesaide eskiye dönüş

Yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında değiştirilen mesai saatleri, kademeli normalleşme nedeniyle eski sisteme çekildi.
Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına yönelik alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 1 Temmuz 21 tarihinden itibaren ilimiz kamu kurum ve kuruluşları mesai saatleri sabah 08:0012:00 öğleden sonra 13:0017:00 olarak uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın son bölümünde, "Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.