Yeşilyurt güreş sahasının temeli törenle atıldı Çınar: “Bölgenin çehresini değiştirecek özel bir yatırım”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatlerinden olup, Kiraz Festivallerinin açılış törenleri, karakucak güreşleri ve farklı etkinliklere uzun yıllardır ev sahipliği yapması nedeniyle Çırmıhtı ile özdeşleşmiş Güreş Sahası ile Ahmet Atılgan Parkının olduğu bölgede hizmete sunulacak Yeşilyurt Güreş Sahasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Çırmıktı Ahmet Atılgan Parkında gerçekleşen töreninin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un turizm potansiyelinin hareketlenmesine katkı sunacak yatırımlara Yeşilyurt Güreş Sahasını da ekleyecek olmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti. Seçimlerdeki vaatlerini büyük bir emek ve gayretle çalışarak vatandaşların hizmetine sunmaya devam ettiklerini vurgulayan Çınar, tarihi karakucak güreşlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapacak şekilde yeniden dizayn edilecek olan Güreş Sahasıyla bölgenin tanıtımına güçlü bir destek daha sunacaklarını ifade etti.

Yeşilyurt Güreş Sahasının iç ve dış mimarisinin yanı sıra sportif ve sosyal mekanlarıyla etkileyici bir görüntüye sahip olacağını belirten Çınar, “31 Mart 2019’daki mahalle seçimlerde taahhüt ettiğimiz 45 vaadimiz arasında yer alan ‘Yeşilyurt Güreş Sahası’ projemizin temelini Allah’a şükürler olsun ki bugün kıymetli misafirlerimizin teşrifleri ile atıyoruz. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri teker teker yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. Bu güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara öncelikle teşekkür ediyorum. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz ancak pandemi nedeniyle iki yıllık süreçte iptal ettiğimiz Kiraz Festivallerimizde gerek açılış törenleri gerekse de karakucak güreşlerimize ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan, bölgeyle özdeşleşmiş Güreş Sahamızın geleneksel yapısını ve anlayışını modern bir projeyle ön plana çıkartacağız. İlçemizin eski yerleşim yeri olan Çırmıhtıyı ziyaret edenlerin doğal güzellikleriyle birlikte huzurlu ve sakin bir yapıya sahip olması nedeniyle tercih ettikleri ancak yenilenmesine büyük bir ihtiyaç duyulan Ahmet Atılgan Parkımız ile Güreş Sahamızı, bölgemizin güzelliklerine yakışır bir hüviyete inşallah ulaştıracağız. Alanın etrafındaki binaların depreme dayanıksız olması nedeniyle gerekli kamulaştırma işlemlerinden sonra alanı da genişleterek projemize hız verdik” dedi.

Yeşilyurt Güreş Sahası projesini onaylayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile destek verenlere teşekkür eden Çınar, “ İlçemizin kültürel ve sportif geçmişinde karakucak güreşlerinin ayrı bir yeri vardır. Buradan yetişen nice pehlivanlar ve sporcular, Milli Takım formasıyla uluslar arası turnuvalarda önemli başarıların altına imza attılar. Pandemi nedeniyle iki yıldır düzenleyemediğimiz karakucak güreşlerini önümüzdeki yıl baştan aşağıya yeniden modernize edeceğimiz buradaki sahamızda yapmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 30 yıl önce inşa edilen ancak ihtiyaçlara cevap vermeyen ve atıl bir görüntüye ulaşan buradaki sahamızı yılın her döneminde sportif aktivitelerin ve kültürel etkinliklerin yapılacağı bir görüntüye ulaştırıp, buraya daha cazip hale getireceğiz. Sahanın yan tarafındaki dereye de ıslah ederek burada topyekün bir değişim gerçekleştiriyoruz. Ödüllü projemiz Yeşilyurt Kentsel Tasarım projemizin devamı niteliğinde olan buradaki yatırımımız, bölgeye hem büyük değerler katacak hem de daha da güzelleşmesine ve tercih edilmesini sağlayacak. Amacımız Yeşilyurt’un var olan güzelliklerine güzellikler katmak, başarı çıtasını daha iyi bir noktaya çıkarmaktır. Bu bölgede yaptığımız yatırımlara ayrı bir değer katacak olan yeni güreş sahamızın hizmete girmesiyle bölgemizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasına da destek sunmuş olacağız. Çırmıhtı yakın zamanda ziyaretçi akınına uğrayacaktır. Burası yaklaşık 2.500 metrekarelik bir alandı, satın alınan, kamulaştırılan ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait alanında eklenmesiyle birlikte yaklaşık 6 dönümlük alanımız hem spor tesisi hem de modern bir sosyal yaşam alanına dönüşecek. Bölgemizin tanıtımına büyük bir destek sağlayacak olan projemiz; mimari yapısı, tasarımı ve aydınlatmalarının yanı sıra 570 kişilik tribünü, sosyal ve kültürel mekanları, park alanları, kafeteryası, soyunma odaları, otoparkı ve dinlenme alanlarıyla bölgemizin sosyal, sportif, kültürel ve tarihsel zenginliklerinin ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Yeşil alanları, ağaçları ve doğal atmosferiyle farklı güzelliklere sahip, bölgenin hafızası niteliğindeki bu kıymetli bölgenin değerini, dönüşüm ve yenileme projemizle daha da güzelleştirip hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Tabii ki bu değerli yatırımın hayata geçmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımızın, Valiliğimizin, Milletvekillerimizin, Spor Toto Teşkilatımızın, Büyükşehir Belediyemizin, İl ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüklerimizin ciddi destekleri oldu, buraya bizzat gelip projemizi inceledikten sonra onaylayan Sayın Bakanımız başta olmak üzere destek sunan tüm kurumlara şahsım ve hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta ilçemizin gerek fiziksel dönüşümü gerekse de sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve eğitim hizmetlerindeki başarı çıtasını yükseltmek adına ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Yeşilyurt Güreş Sahamız şimdiden Malatya’ya, Yeşilyurt’a ve Çırmıhtıya hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç de ata sporu karakucak güreşlerinin yaşatılması adına önemli bir projenin Yeşilyurt’ta hizmete sunulacağını dile getirip, “Kültürel ve geleneksel tarihimizde özel bir konumda olan, nice pehlivanların yetiştiği, Kırkpınar gibi dünyanın da takip ettiği güzel organizasyonlarla ismini duyuran milli sporumuz karakucak güreşlerimizin nesilden nesile aktarılması büyük önem taşımaktadır. Yeşilyurt Belediyemizde özel bir projeyle bu tarihi sporumuzu gelecek nesillere taşımış olacak, emek ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt’un eski yerleşim yeri olan Çırmıhtının kadim değerlerinin korunmasına yönelik hayata geçen yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik eden AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı ise “ Belediye Başkanımız göreve geldiği günden beri çok güzel hizmetler sunuyor. Lezzet Caddesi başta olmak üzere konaklar, müzeler, sokak sağlıklaştırmaları ve meydan düzenleme gibi hizmetler bu bölgenin değerini ön plana çıkartıyor. Ahmet Atılgan Parkı ile Güreş Sahamızın yenilenmesi gerekiyordu. Pehlivanımız Hanifi Hocamızın ve mahalle sakinlerimizin de bu yönde ciddi talepleri vardı. Geçen yıl kentimize teşrif eden Gençlik ve Spor Bakanımızın Belediye Başkanımızın ısrarlıyla burayı ziyaret etmesi ve ortaklaşa buraya güzel bir tesis kazandırma istekleri süreci temel atmaya kadar getirdi. Buraya çok güzel, modern, daha kullanışlı ve ihtiyaçlara tam manasıyla cevap veren güzel bir spor ve park yatırımı kazandırılacak. Çırmıhtımız bu ve benzeri tüm yatırımlarla daha güzel hale gelecektir” diye konuştu.

Yeşilyurt Güreş Sahasının Yeşilyurt’a hayırlı olmasını temenni eden AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır da, “ Yeşilyurt’un korunması gereken özel değerlerinin muhafaza edilmesinde Yeşilyurt Belediyemizin gayretlerini yakından görüyoruz. Çırmıhtının doğal zenginlikleri, tarihsel ve kültürel değerlerinin korunması, atıl vaziyetteki alanların da iyileştirilip yeniden hizmete sunulmasını önemsiyoruz. Belediye Başkanımızı ve ekiplerini hizmetlerinden dolayı kutluyorum. Yeşilyurt’un tüm bölgelerindeki değişim ve dönüşüm hizmetleri bizleri onurlandırıyor. Gençleri spora yönlendirecek alt yapılar ve tesislerde bu anlamda büyük önem taşıyor. Atıl vaziyette, ömrünü tamamlamış olan buradaki Güreş Sahamızın

yeniden dizayn edilip sosyal, sportif ve kültürel mekanlarla bir kompleks hüviyetine kavuşturulacak olması, Yeşilyurt’un değerlerine, özelliklerine ve güzelliklerine yeni güzellikler katacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın okuduğu duanın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından Yeşilyurt Güreş Sahasının temeline ilk harç döküldü.

‘Yeşilyurt Güreş Sahası inşaat alanında gerçekleştirilen ve ERTV ve Vuslat TV’den canlı yayınlanan temel atma törenine, AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, AK Parti ve BBP İl Başkan Yardımcıları, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri Başkanları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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