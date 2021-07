Başkan Gürkan: “Bulgurlu yolu yenileniyor”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Bulgurlu yolunda da incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan, “Özel Harekat Bölge Müdürlüğünün bu alanda yapılmış olması ile birlikte yetersiz kalan yolumuzu genişleterek asfaltını yeniliyoruz” dedi.

İnceleme gezisine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları ile Daire Başkanları da eşlik etti. Bölgede tamamen bir yenileme çalışması başlattıklarını belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Bütün ilçelerimizde yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Malatya genelinde 80’in üzerinde şantiyemiz bulunmakta. Hafta sonları dahil olmak üzere 24 saat esasına göre yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bulgurlu yolumuz dar ve talebi karşılamıyordu. Aynı zamanda Özel Harekat Bölge Müdürlüğünün bu alana yapılmaya başlaması ile birlikte yolumuzu tamamen yeniliyoruz” dedi.



“Hizmet ve yatırımlarımız gün yüzüne çıkmaya başladı”

Malatya’nın hakikaten destan şehri olduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyemiz şu anda hizmet destanları yazıyor. Büyükşehir Belediyemize ait olan şantiyelerimizi artık ziyaret etmekte zorlanıyoruz. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızın 85 şantiyesi var. Aynı oranda MASKİ Genel Müdürlüğümüzün şantiyesi bulunmakta. Büyükşehir Belediyesi olarak bu güne kadar yaklaşık 3 bin kilometre asfalt serimi gerçekleştirdik. yaşanan fiyat artışlarına rağmen hedeflerimizden asla taviz vermedik. Özel Harekat Merkezimize ulaşımı sağlayacak olan bu yolumuzun genişletilmesi ve yeniden yapılması noktasında arkadaşlarımız titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürmekteler. Arkadaşlarımız Malatya genelinde yoğun bir çalışma içerisindeler. Yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımları sahada olan vatandaşlarımız daha net bir şekilde görmekteler. Büyüklerimizden, atalarımızdan aldığımız mirasın gereği olarak hizmet destanları yazmakla yükümlüyüz. Bu çalışmalarda her zaman yanımızda olan Sayın Bakanımıza ve personellerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu hizmetler gerçekleştirilirken, deprem, pandemi ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir süreç de atlattık. Bu çalışmalarda bizlere her zaman destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında Malatya’yı örnek vermesi, hizmetlerimizden dolayı bizlere teşekkür etmesi bize ayrı bir güç ve şevk vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki güvenlerine layık olabilmek için gece gündüz demeden 7/24 esasına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gayretli çalışmalarından dolayı Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu hizmet ve yatırımlar gün yüzüne çıkmaya başladı” ifadelerini kullandı.



“Malatya’nın çehresi değişiyor”

Çalışmaların yapıldığı yolun bölgeye yakışır bir şekilde hazırlandığını belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Tüfenkci de, “Malatya adeta şantiyeye döndü. Sayın Başkanım biraz önce sayılarını açıkladı. Gittiğimiz, gezdiğimiz her ilçemizde bunu görüyoruz. Malatya’nın en ücra noktasında da Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarını görüyoruz. Başkanım destan şehir diyor, adeta destan şehre destan hizmetler yapıyorlar. Bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Malatya’yı bizzat takip ediyor. Bu anlamda Başkanımızı hem takdir hem de cesaretlendirme noktasında da Büyükşehir Belediyemizin yanında olduğunu biliyoruz. Kuzey Çevre Yolu, Kuşak Yollarımız, Spor Salonları, Altyapı ve Üstyapı hizmetlerimiz, Gelincik Tepesi ve o alandaki yolların açılması, Orduzu Mahallemizde yapılan yatırımlar ile Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kalıcı Listesine alınması için Başkanımızın çabalarını biliyoruz. 230 milyonluk bir altyapı desteğinin alınması geleceğe umutla bakmamıza vesile oluyor. Ayrıca Üniversitemizin içerisinde 5 kilometre bir yolun tamamlanması Başkanımızın gençliğe vermiş olduğu değerin bir göstergesidir. Malatya’nın çehresi değişiyor. Bu hizmet ve yatırımlar bizleri mutlu ediyor. Hizmet ve yatırların gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

