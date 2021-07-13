Bayram tatiline çıkacak olanlara trafik uyarısı

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Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla tatile gideceklerin trafik kurallarına uymaları için eğitici çalışmalar yapılıyor.

Kurban Bayramı’ndan bir gün önceki arife günü olan Pazartesi günkü yarım günün, idari tatil olarak belirleme kararı alınmasından sonra, Malatya'da vatandaşların fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek olan 9 günlük tatil için il dışına çıkacaklar konusunda önlemler alınıyor.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, tatil sezonunun başlamışıyla şehirlerarası terminallerde yaşanan yoğunlukların önlenmesi ve güvenli, sağlıklı seyahat ortamının oluşturulması amacıyla çalışma sık sık sürücüleri uyarıyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince turizm şirketlerinde görevli şoför, yardımcı personel ile yolculara yönelik gerek trafik kuralları gerekse pandemi tedbirleri hakkında broşürlerle bilgilendirme yaparak, sürücüleri ikaz ediyor.

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