MESOB Başkanı Keskin'den 15 Temmuz mesajı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Milletimize silah doğrultan alçakların ve hainlerin taşeronluğunu üstlendiği güçlere teslim olmayacağız, dik duracağız, ülkemizi koruyacağız" dedi.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladığı mesajında 15 Temmuz 2016 gününün Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tanka, tüfeğe ve uçağa göğsünü siper ederek dünyaya meydan okudu tarihi bir gün olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözü ve tek bir çağrısı ile ölümüne meydanlara inerek ülkesine, bayrağına, ezanına, demokrasisine sahip çıkabilecek böyle ikinci bir milletin dünya üzerinde olmadığını ifade eden Keskin, "15 Temmuz, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesi ve destanıdır. Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Yüce Türk milletine kimse diz çöktüremez, boyun eğdiremez, teslim alamaz. Bütün dünyanın Yüce Türk milletine, Cumhurbaşkanımıza ve başkomutanımıza, saygı duyması gerekiyor. Anadolu ve milletimiz; tarih boyunca her çeşit haini, düşmanı, işbirlikçiyi gördü, ancak FETÖ ve kırıntılarından daha alçak olanı bu topraklar görmedi. Milletimize silah doğrultan alçakların ve hainlerin taşeronluğunu üstlendiği güçlere teslim olmayacağız, dik duracağız, ülkemizi koruyacağız" ifadelerine yer verdi.

Başkan Keskin, mesajını şöyle sürdürdü:

"Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Hilal’i hep parlak kılacağız ki, Kur’an kapanmasın, şanlı bayrağımız hep dalgalanacak ki dinimiz çiğnenmesin, vatanımızı ölümüne koruyacağız ki minarelerimiz susmasın. Çünkü Hilal’in olmadığı yerde Kur’an kapanır, bayrağın dalgalanmadığı yerde din çiğnenir ve vatanın olmadığı yerde minareler susar. Esnaf ve sanatkar camiası olarak; dün olduğu gibi bugün ve yarında devletimizin, milletimizin ve devlet başkanımız, baş ustamız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız. Vatanın bütünlüğü ve şanlı al bayrağımızın daima hür bir şekilde dalgalanması için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. İhaneti unutmayacağız, unutturmayacağız.”

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