15 Temmuz şehitleri için "Sancak Koşusu" düzenlenecek

Malatya’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında “15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu” düzenlenecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehitlerin anısını nesilden nesile aktarmak için her yıl düzenli olarak yapılması planlanan Sancak Koşusu, inanç, dirayet, birlik ve beraberlik ruhuyla ay yıldızlı sancağı taşımak, milli birlik ve beraberlik ruhunu topluma göstermek, hatırlatmak, tüm şehitlerin ve 15 Temmuz’da şehit olanların anısını yaşatmak amacıyla yapılıyor. 81 ilde aynı anda 15 Temmuz günü saat 21.00’da yapılacak olan 15 Temmuz Sancak Koşusu, Malatya Öğretmen evi önünden başlayıp Malatya Valiliği önünde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sona erecek.

Tüm illerde olduğu gibi Malatya’da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında, “15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu’’ sosyal mesafe kurallarına uyularak 25 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Her koşucu 100 metre koştuktan sonra ay yıldızlı sancağı diğer sporcuya devredecek. Toplam 2 bin 500 metre mesafe koşulacak olan Sancak Koşusu tüm illerde 15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 21.00’da aynı anda başlatılacak.

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