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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi'de e-imar ve kent rehberi dönemi

İHA

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen eimar ile kent rehberi projesi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve firma yetkilileri tarafından tanıtıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Güder, örnek bir uygulamaya imza attıklarını belirterek, "Gelişen ve büyüyen Battalgazi'mizin teknolojik anlamda da dönüşümünü sağlıyoruz" dedi.

Battalgazi'de e-imar ve kent rehberi dönemi

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen eimar ile kent rehberi projesi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve firma yetkilileri tarafından tanıtıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Güder, örnek bir uygulamaya imza attıklarını belirterek, “Gelişen ve büyüyen Battalgazi’mizin teknolojik anlamda da dönüşümünü sağlıyoruz” dedi.
Teknoloji dostu belediyecilik anlayışıyla hareket eden Battalgazi Belediyesi, bölgede ilk kez uygulanan Eİmar ile Kent Rehberi projesini hayata geçirdi. Battalgazi Belediyesi’nde resmen kullanıma sunulan Eimar ile Kent Rehberi uygulamalarıyla oluşturulan Akıllı Kent Otomasyon Sistemi, vatandaşa hizmet vermeye başladı. Proje ile il dışında ve Battalgazi’de ikamet eden vatandaşlar, artık tek tık ile imar durumlarını sorgulayabilecek. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam, İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Utku Selçuk, Emlak ve İstimlak Müdürü Salih Demir, Bilgi İşlem Müdürü Abuzer Özyay, Netcad İş Geliştirme Bölge Yöneticisi Ufuk Hekimoğlu, Projeler Bölge Yöneticisi Onur Işık, Meslek Odaları, STK Temsilcileri’nin katılımıyla gerçekleşen projenin tanıtım toplantısı, Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı.

“Battalgazi belediyesi güzel bir yatırım yaptı”
Projeler Bölge Yöneticisi Onur Işık, “Artık günümüz standartlarında teknolojinin en son adımlarından biri olan bu sisteme Battalgazi Belediyesi adım attı. Teknolojik bir sisteme yatırım yaptı. Tamamen birbiriyle iletişim halinde çalışan rantabl kurduk. Belediyenin teknik müdürlüklerinin verilerini alarak, Coğrafi Bilgi Sistemini hayata geçirdik. Burada hepsi bir veri tabanına yüklendi ve belediyenin birçok bilgilerine ulaşılabilecek. Bu sistem hem vatandaşın hem de belediyedeki ilgili müdürlüklerin kullanımına sunuldu. Battalgazi Belediyesi’nin web sitesine girildiği zaman artık bizi aşağıda İmar durumu, afet toplanma alanları ve kent rehberi butonları yer alıyor. İmar durumu butonuyla vatandaşlar artık belediyeye gelmeden kendi parsellerinin imar durumunu sorgulayabilecekler. Hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“Tek tık ile imar durumu sorgulanabilecek”
Toplantının açılış konuşmasını yapan ve proje hakkında genel bir bilgi veren Başkan Güder, “Eİmar ve Kent Rehberi uygulamamızın tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Gelişen ve büyüyen Battalgazi’mizi teknolojik anlamda da dönüşümü devam ettirmeye gayret ediyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak vatandaşların imarla olan işlemlerini kolaylaştıracak olan Eİmar uygulamasını, bugün itibariyle hayata geçirmiş oluyoruz. Bu kapsamda öncelikle belediyemizin Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısının kurulması konusunda birimlerimizin ellerinde bulunan kadastro, plan, hali hazır, numarataj verilerinin akıllandırılıp, tek bir veri tabanı yapısı kurulup, sunucu bilgisayarlarımız üzerinde çalışmasını sağladık. Sistemlerimizi Bakanlık ve EDevlet altyapıları ile entegre hale getirmeye başladık. Bu kapsamda ilk olarak AFAD sistemi ile entegre olarak, ilçemizdeki Afet Toplanma Alanlarının dinamik olarak belediye web sitemiz ve Kent Rehberimiz üzerinden vatandaşların kullanımına açtık. Teknoloji dostu belediyecilik anlayışıyla sürdürülebilir gelişimi esas alarak ilçemizde yaşayan vatandaşların pandemi dönemi ve sonrası için kolaylık sağlamak amacıyla imarla olan işlemlerin internet üzerinden yapılabilmesi için Eİmar uygulamasını başlattık. Bu uygulamanın bölgemizdeki belediyelerimize örnek bir çalışma olmasını temenni ediyoruz. Buradaki temel amacımız özellikle pandemi döneminde vatandaşların belediyeye gelmeden hizmete ulaşmasını sağlamaktır. Bu sistemle Türkiye’nin neresinde olursa olsun insanlar bilgisayarları, tabletleri, telefonları üzerinden online bir şekilde arsalarının, taşınmazlarının imar durumunu sorgulayabilecekler. Vatandaşlarımız tek tık ile erişim sağlayabilecekleri Eİmar uygulamasına Belediyemiz internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler” ifadelerini kullandı.

“Eimar ve kent rehberi battalgazi’mize hayırlı olsun”
Uygulamanın büyük bir kolaylık sağladığına dikkat çeken Başkan Güder, “Hayata geçirilen Eİmar uygulaması ile imar planları kesintisiz ve anlık olarak görüntülenebilecek. Teknolojinin gelişmesiyle beraber hizmet kavramı da inşallah Battalgazi Belediyesi’nde değişiyor. Verilere hızlı ve şeffaf bir şekilde ulaşmak artık çok önemli. Vatandaşlarımız ruhsat alacağı zaman bilgi amaçlı imar durumu almasına gerek kalmayacak. Ayrıca ifraz, tevhit, yola terk işlemleri yapılması gereken parseller için Harita Mühendislerince talep edilmesi halinde Belediyemize gelmelerine gerek kalmadan sayısal veri mail olarak paylaşılabilecektir. Vatandaşların imar durumunu sorgulamak istedikleri yerler için ada, parsel bilgilerini girmeleri yeterli olacaktır. Bu sorgulamada parsellerin plan fonksiyonu, kat adeti ve çekme mesafesi değerleri ve parsellerin diğer özel koşullarına ulaşım sağlanabilecektir. Eİmar uygulamasının ilçemize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Öte yandan Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından kullanılacak Taşınmaz Bilgi Sistemi projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje sayesinde belediyemiz bünyesindeki tüm taşınmazlarımızı, kiralamalarımızı, ecrimisil, işgaliye işlemlerini, Kent Bilgi Sistemi altyapısı üzerinde harita destekli takip etmeye başlıyoruz. Verilerimizin tek bir platform üzerinden yönetilmesi sayesinde, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde ve karar destek süreçlerimizde hızlı kararlar alabilme imkanına kavuşacağız” dedi.

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