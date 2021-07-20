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Yeşilyurt’ta da bayram namazı heyecanı yaşandı Çınar: “Bayram, dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır”

İHA

Yeşilyurt’ta da bayram namazı heyecanı yaşandı Çınar: “Bayram, dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çevre düzenleme, minber ve mihrap yenilemesinden sonra her yıl olduğu gibi yine bayram namazına ev sahipliği yapan Gedik Namazgah alanında, Kurban Bayramı namazının heyecanı yaşandı.
Kurban Bayramı namazı için alana gelenleri karşılayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların bayramlarını tebrik ederek kutladı.
Sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan alana gelen 7’den 70’e çok sayıda vatandaş, öncelikle sohbet ve Kuranı Kerim Tilavetini dinlediler. İslam Alemi ile tüm dünyanın barışı, huzuru ve güzellikleri için yapılan duaların ardından Yeşilyurt’un manevi atmosferinde bayram namazı eda edildi.
Kadim Çırmıhtı’nın eşsiz atmosferine tepeden bakan bir noktada maneviyatın doruklara çıktığı bir ortamda kılınan bayram namazından sonra Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların bayramlarını tebrik edip, sağlık ve esenliklerle dilediler.
Tüm vatandaşların Kurban Bayramını tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Kurban Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Paylaşma, kardeşlik ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Kurban Bayramına bizlere ulaştıran Cenabı Allah’a öncelikle hamt ediyoruz. Bayramlar, dostluğun, birliğin, dayanışmanın ve hayatımızın tüm güzelliklerinin yaşandığı müstesna zaman dilimleridir. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir “ şeklinde konuştu.
Gedik Namazgah Alanında yine birlik, beraberlik ve kardeşlik adına güzel görüntülerin yaşandığını belirten Çınar, “ Her yıl olduğu gibi yine Gedik Namazgah Alanımızda kıymetli hemşerilerimizle birlikte, yan yana omuz omuza bayram namazımızı eda ettik, dualarımızı yaptık, vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ettik. Geleneksel hayatımızda özel bir yerde olan ‘Namazgah’ kültürümüzü yaşatmak adına yeniden düzenleyip hizmete sunduğumuz Gedik Namazgah Alanımızda her bayram namazında olduğu gibi yine ilçemizin manevi atmosferine yakışan güzel ve etkileyici görüntüler yaşandı. Cenabı Allah’a teslimiyeti ifade eden Kurban ibadetinin derin anlamını hepimizin en iyi şekilde kavrayıp, hayatımıza da bu teslimiyet ruhuyla yön vermemiz gerekmektedir. Tüm dünyada yaşanan depremler, sel baskınları, doğal afetler ve pandemi süreciyle birlikte çok zor günlerden geçiyoruz. Yüce Mevlam, tüm dünyaya Kurban Bayramı vesilesiyle sağlık, sıhhat ve güzeller nasip etsin, yaşadığımız zorlukları aşmamızda hepimize sabır ve güç nasip etsin. Tabii ki bu zorlukları tüm bayramlarımızın temelinde yer alan birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ruhuyla aşabiliriz. Pandemi sürecinin halen devam ediyor olması münasebetiyle tüm vatandaşlarımızdan ricamız; kurban ibadetleri, bayramlaşmaları ve ziyaretlerinde temizlik, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmelerini istiyoruz. Kurallara üst düzeyde riayet etmemiz, bayram sonrasındaki sürecin daha güzel olmasını sağlayacaktır. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da başta muhtaçlarımız olmak üzere komşularımızın ve yakınlarımızın hanelerine, daha fazla sevgi, muhabbet ve mutluluk taşımalıyız. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için her zaman olduğu gibi Kurban Bayramında da ülkemizin dört bir tarafında nöbette olan tüm askerlerimiz ve polislerimizin Rabbim yar ve yardımcıları olsun, bayramlarını tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Bu ülke için canını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Şehit ve Gazi Ailelerimizin Kurban Bayramlarını tebrik ediyoruz. Bütün hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyorum ve kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramı namazında vatandaşlarla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, “ Gedik Namazgah Alanımızda çocuklarımızla, gençlerimizle ve büyüklerimizle bayram namazımızı hep birlikte eda ettik. Dostlarımızla, sevdiklerimizle ve kıymetli hemşerilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Aziz milletimizin, kıymetli hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle tebrik ediyorum ve kutluyorum ” diye konuştu.

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