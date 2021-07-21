15 bin mevsimlik işçi bayramı kayısı bahçesinde geçiriyor



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)'KAYISININ başkenti' olarak anılan Malatya'ya il dışından gelen 15 bin mevsimlik işçi, Kurban Bayramı'nı kayısı bahçelerinde hasat yaparak geçiriyor.

Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından 9 milyonuna yakınının bulunduğu ve kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da hasat dönemi Kurban Bayramı'nda da sürüyor. Gaziantep baklavası ve Aydın incirinden sonra AB tarafından coğrafi işaret tescili verilen üçüncü ürün olan Malatya kayısısında bu yıl 391 bin 88 ton rekolte bekleniyor. 15 Haziran'da başlayan hasat dönemi, temmuz ayı sonunda sona eriyor.

Bayramda da kayısıda hasat çalışmaları devam ediyor. İl dışından gelen 15 bin mevsimlik işçi, bu bayramı bahçelerde kayısı hasadı yaparak geçiriyor. Mevsimlik işçiler bayramı bahçede hasat sırasında kutladı.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-21 11:30:11



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