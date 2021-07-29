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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, durağa çarpıp devrildi: 4 yaralı

DHA

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, durağa çarpıp devrildi: 4 yaralı


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, otobüs durağına çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Derviş C. (17) ile yanındaki 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabaha karşı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz Derviş C. yönetimindeki 44 ACU 342 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu otobüs durağına çapıp, taklalar attı. Kazada, araçta sıkışan Derviş C. ile yanındaki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-07-29 12:23:57

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